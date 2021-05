Netflix Highlights im Juni

Vermischtes

27. Mai 2021, 11:31 Uhr

Fans des Streaming-Portals Netflix können sich freuen, denn allmählich sind nun alle neuen Filme und Serien für den Juni angekündigt worden.

So wartet Netflix gleich mit mehreren Highlights für den Juni auf. Mit „Lupin“ wird auch endlich ein Netflix-Hochkaräter fortgesetzt. Lange mussten Fans der Serie warten, da aufgrund von Corona die Serie nicht fertiggestellt werden konnte. Anfang des Jahres feierte die Serie mit Omar Sy dabei schon seine Premiere. Am 11. Juni beginnt nun der mit Spannung erwartete zweite Teil der Krimiserie. Aber auch filmtechnisch gibt das Streaming-Portal einiges her. So beginnt der Juni direkt mit der Veröffentlichung von Marvels „Spider-Man: Far from Home“. Aber auch Freunde des DC Universums kommen noch im Juni bei Netflix voll und ganz auf ihre Kosten, denn gegen Mitte des Monats wird auch der neue Joker mit Joaquin Phoenix zu sehen sein.- 01.Juni: Spider-Man: Far from Home (USA 2019)- 01.Juni: Ghost in the Shell (USA, Indien, Hong Kong, China 2017)- 09.Juni: Awake (USA 2021)- 11.Juni: Lupin: Teil 2- 30.Juni: Der Joker (USA/Kanada 2019)Am 1. Juni startet auf Netflix der Hollywood-Blockbuster „Spider-Man: Far from Home“ und das noch nicht einmal 2 Jahre nach Kinostart. Der Film, welcher alternativ auch unter „Homecoming 2“ bekannt ist, knüpft nahtlos am Vorgänger an und steht diesem in Sachen Action, Comedy und Dramaturgie in Nichts nach. Bei „Spider-Man“ handelt es sich marvel-typisch um ein farbgewaltiges, cineastisches Spektakel. Abonnenten des UHD-Abos von Netflix können den Film somit in absoluter Perfektion genießen. Voraussetzung ist hierbei natürlich ein Fernseher, der 4k-fähig ist. Vergleichsportale wie fernseher.org zeigen mitunter auf, in was für einem Preissegment wir uns derzeit bei 4K-Fernsehern befinden. Ein erster Blick zeigt zudem, dass TV-Geräte ab einer Größe von 165cm, was bereits für normale Wohnzimmer den optimalen Wert darstellt, bereits preisgünstig für unter 1.000 Euro zu haben sind. Gerade Filme wie der neue „Spider-Man“ zeigen eindrucksvoll auf, was in der heutigen Zeit grafisch möglich ist. Auch wenn einem die Story und die Charaktere per se nicht aus dem Marvel-Universum gefallen, so könnten zumindest die detailreichen und atemberaubenden visuellen Eindrücke überzeugen.Das wohl größte Highlight für die meisten Streamer auf Netflix ist „ Der Joker “ von Todd Phillips. Der Film rund um die Figur aus dem DC Universum hebt sich jedoch stark ab vom herkömmlichen Action-Feuerwerk der Comic-Verfilmungen und überzeugt eher mit einem ungewohnten Tiefgang. Dabei ist Regisseur Todd Phillips alles andere als für dramaturgische Filme dieser Art bekannt. Seine größten Erfolge feierte Phillips mit der „Hangover“-Trilogie, dem „Starsky und Hutch“ Remake und „War Dogs“. Mit seinem bis dato letzten Film wagte der mittlerweile 50-jährige Regisseur somit etwas ganz Neues. Die Zuschauer belohnten den Mut und stürmten die Kinosäle, so dass „Der Joker“ mit über 500 Millionen US-Dollar Gewinn zu den profitabelsten Superhelden-Filmen aller Zeiten zählt. Dennoch muss sich „Der Joker“ in Bezug auf das weltweite Einspielergebnis hintenanstellen. Hierbei reicht es derzeit nur für Platz 12.Nachdem mit „Spider-Man: Far from Home“ und „Der Joker“ gleich zwei Comic-Verfilmungen bei Netflix angekündigt worden sind, darf auch das obligatorische Serien-Format in diesem Bereich nicht fehlen. So wird ebenfalls der Start der Serie „Sweet Tooth“, welche ihren Ursprung im DC-Universum hat, mit Spannung erwartet. Die Fantasy-Serie rund um den Hauptdarsteller Gus, der halb Hirsch und halb Mensch zu sein scheint, geht am 4. Juni 2021 bei Netflix an den Start. Es werden zudem alle acht Folgen direkt bei Netflix zu sehen sein, so dass man sich nicht serientypisch von Woche zu Woche hangeln muss. Die Serie gilt in einigen Fachkreisen sogar als Geheimtipp, da diese sich stark vom Mainstream abhebt. Gerade das DC-Universum bietet reichlich Potential an unkonventionellen Serien, welches gerne von Produzenten aufgenommen wird. So waren auch bereits DC-Serien wie „The Flash“, „Gotham“ und „Arrow“ erfolgsbringende Serienproduktionen. In „Sweet Toothy“ mischt übrigens in der Produktion kein Geringerer mit, als Robert „Iron Man“ Downey Junior. Er produziert zusammen mit seiner Frau, der Filmproduzentin Susan Downey sowie Evan Moore, Linda Moran und Amanda Burrell die Serie rund um Gus und seine Abenteuer.