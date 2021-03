Zu Loddars 60.: Sky ehrt Lothar Matthäus mit eigener Show

TV-News

Im Anschluss an «Sky 90» zeigt der Bezahlsender eine Geburtstagssendung zu Ehren der Fußballlegende mit alten Weggefährten.

Die runden Geburtstage der Fußballlegenden häufen sich in den vergangenen Monaten. Erst wurde Franz Beckenbauer 75, einen Monat später folgte der 80. Geburtstag von Pelé und eine Woche später durfte Diego Maradona noch seinen 60. Geburtstag erleben. Wenig später verstarb die Argentinier. Kaum ein halbes Jahr später steht der nächste 60. Geburtstag einer Fußballlegende ins Haus. Lothar Matthäus steigt am Sonntag, 21. März, in diesen Klub auf und darf sich feiern lassen.Mittlerweile arbeitet der Weltmeister von 1990 als Experte für den Pay-TV-Sender Sky, der es sich deshalb nicht nehmen lässt seinen Mitarbeiter gebührend zu feiern. Im Anschluss an die Talksendungzeigt der Sender ab 13 Uhr das Sonderprogramm. Darin begrüßt Moderator Sebastian Hellman diverse Weggefährten des Mittelfranken wie Karl-Heinz Rummenigge, Andreas Brehme und Armin Veh. Diverse weitere Gratulanten werden zugeschalten, darunter auch Franz Beckenbauer.Die Sendung ist bei Sky Sport Bundesliga 1 und im frei empfangbaren Live-Stream auf skysport.de zu sehen. Im Vorlauf zu «Sky 90» hat Sky weitere Inhalte mit Matthäus geplant. Um 10:30 Uhr lässt sich der Weltfußballer in «Farid - Magic Unplugged» verzaubern. Um 11:00 Uhr verzaubert er dann selbst die Fußballfans mit seinen besonderen fußballerischen Fähigkeiten in der Dokumentation «Legenden der Liga» aus der Bundesliga Collection. Im Free-TV wird die Geburtstags-Show um 17:00 Uhr auf Sky Sport News wiederholt.