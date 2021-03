YouTuber Phil Laude kommt in die ARD Mediathek

Vermischtes

Um ein junges Publikum abzugreifen, ließ der SWR und funk zwei Pilotfolgen des Comedy-Formats «Almania» konzipieren.

Mit dem heutigen Freitag, 19. März, steht in der ARD Mediathek eine neue Comedy zur Verfügung. Sie trägt den Titelund handelt vom „deutschesten Lehrer Deutschlands“ Frank Stimpel. Der 28-Jährige ist korrekt, regel-besessen und laktoseintolerant und wird von Comedian und YouTube-Star Phil Laude verkörpert. Konzipiert wurde die Serie vom SWR zusammen mit funk und richtet sich vor allem an eine junge Zielgruppe. Bislang wurden zwei Folgen produziert, ob es das Format zur Serie schafft, hängt von der Performance in der Mediathek ab.Darum dreht sich das klassische Comedy-Format, das aktuelle und relevante Themen für überwiegend junge Zuschauer temporeich, satirisch-überhöht erzählt, dabei aber trotzdem nah an der Realität bleibt: Frank Stimpels Lebensplan und die vorgezeichnete Beamtenlaufbahn werden erschüttert, als er wegen eines rassistischen Spruchs von seiner Kleinstadt- an eine Gemeinschaftsschule in einer Großstadt in Baden-Württemberg versetzt wird. Hier erwarten Stimpel pädagogische Härtefälle und emotionale Extremsituationen, die im Handbuch für Lehrer an Problemschulen nicht vorgesehen waren. Es geht um Disziplin und Deutschrap, um Freundschaft, Liebe, Sex und die emotional stark aufgeladenen Fragen von Loyalität und Verantwortung sowie die Suche nach dem richtigen Weg im Leben.«Almania» ist eine Produktion der Kundschafter Filmproduktion im Auftrag des SWR . Vor der Kamera stehen unter anderem Pegah Ferydoni, Dela Dabulamanzi und Ludger Pistor. Hauptdarsteller Laude ist durch das Comedy-Trio Y-Titty bekannt geworden. Seit 2016 produziert er als Komiker, Schauspieler und Sänger unterschiedliche Musikvideos und Sketche für Social Media. Seit 2017 ist an funk angebunden, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF