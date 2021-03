RTL feiert einen Tag lang Maite Kelly

TV-News

Daniel Hartwich verriet in der vergangene «Let’s Dance»-Ausgabe, dass Maite Kelly am morgigen Freitag einen Auftritt in der Tanzsendung haben wird, dabei wird es RTL aber nicht belassen.

Maite Kelly wurde vor fast zehn Jahren zusammen mit Tanzpartner Christian Polanc zum „Dancing Star 2011“ gewählt. Als Siegerin saß sie sogar ein Jahr lang an der Seite von Joachim Llambi und Motsi Mabusi am Jurypult. Anlässlich dieses Jubiläums wird die derzeitige «DSDS»-Jurorin am kommenden Freitag, 19. März, an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren und auf ihren damaligen Tanzpartner treffen. „Ich bin sehr glücklich, dass ich 10 Jahre nach dem Gewinn von „Let‘s Dance“ an den 'Ort des Geschehens' zurückkehre, um dort meinen neuen Song zu präsentieren. Das ist für mich eine besondere Ehre. Ich freue mich wahnsinnig auf alte und neue Kolleginnen und Kollegen - und auf diese einzigartige Energie, die dort zu spüren ist“, sagt Maite Kelly.Doch dem nicht genug, denn RTL streckt die Promotion der Sängerin und Buchautorin auch auf weitere Formate des Kölner Senders aus. Im Laufe des Tages wird Kelly Auftritte bei «Guten Morgen Deutschland», «Punkt 12» und bei «Exclusiv» haben. In der Live-Tanz-Show wird Maite Kelly ihre Single „Einfach Hello“ begleitet von einem Profitanzpaar performen.Zum Abschluss des Maite-Kelly-Tages wird im Anschluss an das «RTL Nachtjournal» um 0:35 Uhr die Dokuzu sehen sein. In der Reportage erzählt Maite in einem exklusiven Interview von ihrem Leben. Anlässlich des Jubiläums begleitet auch das Magazin «Prominent!» von VOX die außergewöhnliche Künstlerin bei «Let’s Dance» und wird dort am 21. März über ihren Auftritt berichten.