Neue Leitung der Public Policy bei LEONINE Studios

Köpfe

Seit dem 1. März leitet Dr. Lisa Giehl den neu geschaffenen Bereich Public Policy bei den LEONINE Studios.

Dr. Lisa Giehl darf sich seit dem 1. März 2021 neuerdings Leiterin des Bereich Public Policy bei den LEONINE Studios nennen. Zuvor war sie bereits seit September 2020 für die Entwicklung und Umsetzung aller nationalen und internationalen Förderstrategien für die Fiction-Produktionen, sowie für die Förderaktivitäten in der Entwicklungs-, Produktions-, Verleih und Vertriebsförderung für nationale und internationale Projekte verantwortlich. Mit der neuen Stelle fällt federführend in ihren Verantwortungsbereich auch die Arbeit in Interessensverbänden der Film- und Fernsehbranche.Vom Chief Production Officer der LEONINE Studios, Max Wiedemann gab es in einem Statement reichlich Vorschusslorbeeren für Giehl. Sie verfüge über eine ausgezeichnete medienpolitische Expertise und besitze gleichzeitig umfangreiche Praxiserfahrung in der Produktion und Distribution. Auch weil sie in der Branche bestens vernetzt ist, sei sie die ideale Besetzung für den vielfältigen und anspruchsvollen Bereich Public Policy bei den LEONINE Studios. Von diesem neu geschaffenen Bereich innerhalb des Unternehmens berichtet Dr. Lisa Giehl direkt an die Geschäftsführung der LEONINE Holding.Bevor sie im September 2020 als Senior Managerin Filmförderung in das Team der LEONINE Studios kam war Giehl Projektmanagerin Herstellungsleitung bei der Constatin Film Produktion und arbeitete zudem mehrere Jahre als Förderreferentin beim FFF Bayern in unterschiedlichen Bereichen. Neben der wirtschaftlichen Tätigkeiten war Dr. Lisa Giehl zudem vermehrt im Bildungssektor unterwegs und war für die Hochschule für Fernsehen und Film München als Dozentin in den Abteilungen Produktion und Medienwirtschaft Drehbuch tätig. Zudem begleitete sie den Bereich Film und Fernsehen an der Hochschule Macromedia München.