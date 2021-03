Syfy schickt «Resident Alien» in eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Noch vor dem Finale der ersten Staffel verkündeten die Verantwortlichen die frohe Kunde.

Die Fans der Fernsehseriedürfen sich auf eine zweite Season freuen. Die erste Runde wird am Mittwoch, den 31. März 2021, beim Spartensender Syfy enden. Basierend auf dem gleichnamigen Dark-Horse-Comic von Peter Hogan und Stephen Parkhouse folgt «Resident Alien» Harry (Alan Tudyk), einem Außerirdischen, der eine Bruchlandung auf der Erde macht und sich als menschlicher Kleinstadtarzt ausgibt.Mit dem geheimen Auftrag, alle Menschen zu töten, beginnt Harry ein einfaches Leben, doch die Dinge geraten ins Wanken, als er in die Aufklärung eines lokalen Mordes hineingezogen wird und erkennt, dass er sich in seine neue Welt einfügen muss. "Bei «Resident Alien» kam einfach alles in perfekter Harmonie zusammen - ein Drehbuch von Chris Sheridan, das vom Blatt sprang, eine Hauptdarstellerleistung von Alan Tudyk, dessen Nuance zwischen Komödie und Bedrohung perfekt war, und ein Team von Produzenten, Darstellern und Crew, die alle danach strebten, etwas Großartiges zu schaffen", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming."Die Anziehungskraft dieser Serie geht über das Sci-Fi-Genre hinaus und ermöglicht es uns, ein breiteres Publikum anzusprechen, und wir hoffen, dass wir mit der Fortsetzung der Serie immer mehr Fans dazu bringen können, Harrys ganz besondere Perspektive auf die Menschen zu entdecken." Laut NBCUniversal erreichte die Serienpremiere bisher 9,3 Millionen Zuschauer.