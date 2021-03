Adrien Brody macht bei Lakers-Serie mit

US-Fernsehen

Das Projekt von HBO ist nun mit Brody als Pat Riley besetzt.

Adrien Brody wird den legendären Basketball-Trainer Pat Riley in HBOs kommender Drama-Serie über die Los Angeles Lakers in den 1980er Jahren spielen, wie das Fachblatt „Variety“ erfahren hat. Die unbetitelte Serie wurde bereits im Dezember 2019 von HBO bestellt.Sie wird als Chronik des professionellen und persönlichen Lebens der Los Angeles Lakers der 1980er Jahre beschrieben, einer der am meisten verehrten und dominierenden Sport-Dynastien in der sogenannten Showtime-Ära. Riley führte die Lakers zu vier NBA-Meisterschaften und beispiellosem Superstardom. Sein kultiger Stil, sein Selbstvertrauen und seine Fast-Break-Offensive definierten den Basketball der 80er Jahre und beeinflussten die Popkultur im Allgemeinen.Die Show basiert auf dem Sachbuch "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s“ von Jeff Pearlman. Max Borenstein fungiert als Autor und ausführender Produzent. Weitere Schauspieler sind John C. Reilly als Jerry Buss, Jason Clarke als Jerry West, Quincy Isaiah als Magic Johnson, Solomon Hughes als Kareem Abdul-Jabbar und Gaby Hoffmann als Claire Rothman.