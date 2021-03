Ausgetanzt: NBC setzt «World of Dance» ab

US-Fernsehen

Nach vier Staffeln wird das Format bei NBC nicht weitergehen.

Der Fernsehsender NBC hat das Aus vonbekannt gegeben. Derzeit ist das Format von Universal Television Alternative Studios, ein Unternehmen der Universal Studio Group, weiterhin Eigentümer des Formats. Die Sendung wurde unter anderem in Thailand, auf den Philippinen und in Polen adaptiert.«World of Dance», produziert von Jennifer Lopez, ist ein Reality-Tanzwettbewerb, bei dem Tänzer aus allen Stilrichtungen um einen Hauptpreis von einer Million Dollar kämpfen. Die vierte Staffel der Show wurde zwischen Mai und August 2020 ausgestrahlt, aber Pläne für eine fünfte Staffel waren in den kürzlich von NBC veröffentlichten Premierenterminen für diesen Sommer nicht zu sehen.Neben Lopez wird «World of Dance» von Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Matilda Zoltowski, Kris Curry, David Gonzalez und Matthew Everitt produziert. Im Juli 2020 berichtete Variety, dass die Show sich mit Empire zusammengetan hat, um ihr eigenes Plattenlabel namens World of Dance Records zu gründen.