«Kommissar Bäckström»: Drehstart der zweiten Staffel

TV-News

Die ARD-Degeto-Koproduktion «Kommissar Bäckström» darf sich über den Drehstart der zweiten Staffel freuen. Seit Anfang März wird in Göteborg und Umgebung gedreht.

Bei den vordergründig handelnden Personen ändert sich in erster Linie nicht wirklich etwas, Kjell Bergqvist spielt weiterhin einen von sich selbst überzeugten Ermittler, welcher kaum eine Möglichkeit auslässt auf seine Aufklärungsquote hinzuweisen, Agnes Lindström Bolmgren spielt weiterhin die Kollegin Ankan Carlsson, welche zwar gute Arbeit leistet, jedoch keinen leichten Stand neben dem Kommissar hat. In weiteren Rollen sind unter anderem Elvis Stegmar, Pekka Strang, Jens Hultén und Filip Berg erneut mit von der Partie. Als Neuzugang im Ensemble dürfen sich Krimi-Fans über ein wohlbekanntes Gesicht freuen, denn bekannt aus «Ein Fall für Annika Bengtzon», stößt Malin Crépin zum «Kommissar Bäckström»-Team, diesmal jedoch als Verdächtige.Beim Inhalt haben sich die Drehbuchautoren und Szenenschreiber offenkundig nicht zurückhalten müssen, denn es wartet in der neuen Staffel ein Netz aus verstrickten Beteiligungen verschiedener Personen an einem großen Gesamtkonstrukt, welches sich über die russische Mafia bis zu einem waschechten Zaren ausdehnt. Doch von Anfang an: Die Fehde zwischen Evert Bäckström und seinem Ko Tomas Eriksson ist in Schweden legendär, wohl noch legendärer als Eriksson tot aufgefunden wird. Natürlich von Bäckström, welcher am Tatort von seinen Ermittler-Kollegen mehr oder weniger überrascht wird. Ab diesem Zeitpunkt gilt der Kommissar natürlich als mit verdächtig, bringt sich jedoch immer wieder in die Ermittlungen selbst mit ein. Wie sich ab diesem Moment die Geschichte über einen Kunsthandel hin zur russischen Mafia entwickelt, soll an dieser Stelle getrost im Verborgenen bleiben.Produziert wirdvon Yellow Bird in Koproduktion mit ARD Degeto, C More, TV 4 und FILM I VÄST. Jonathan Sjöber und Dennis Magnusson verfassten nach dem Roman «Der glückliche Lügner» von Autor Leif GW Persson die Drehbücher. Als Produzenten und Produzentinnen treten Georgie Mathew und Cecialia Forsverg Becker auf, Regie übernimmt Andreas Öhman und Manuel Concha.