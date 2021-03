Dakota Fanning ist bei «Ripley» zu sehen

US-Fernsehen

Die Schauspielerin schließt sich dem Cast der Showtime-Serie an.

Wie das Fachblatt ‚Variety‘ erfahren hat, wird die Schauspielerin Dakota Fanning bei der kommenden Showtime-Drama-Seriemitspielen. Die Serie basiert auf den Tom Ripley-Romanen von Patricia Highsmith. Sie schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Andrew Scott und Johnny Flynn an."Dakota Fanning ist die perfekte Wahl, um die köstlich komplizierte Marge gegenüber Andrew Scotts Tom Ripley zu spielen", sagte Amy Israel, Executive Vice President of Scripted Programming bei Showtime. "Sie ist eine Schauspielerin, die Klugheit und Verletzlichkeit in jede Rolle einbringt, wobei so viel unter der Oberfläche brodelt. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sie sich in diese Rolle in Steve Zallians «Ripley» verbeißt."«Ripley» wurde im September 2019 zunächst als Serie bei Showtime bestellt. Oscar-Preisträger Steven Zaillian wird die gesamte erste Staffel schreiben und Regie führen, außerdem ist er als ausführender Produzent tätig. Garrett Basch, Guymon Casady, Ben Forkner, Sharon Levy, Philipp Keel und Charlie Corwin werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Die Serie ist eine Koproduktion zwischen Showtime und Endemol Shine North America in Zusammenarbeit mit Entertainment 360 und Filmrights.