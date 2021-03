«OK Boomer»: HBO Max dreht neue Comedy

US-Fernsehen

Für das neue Projekt hat man Patti LuPone und Erinn Hayes unter Vertrag genommen.

Der Streamingdienst HBO Max arbeitet an einer Comedy-Serie mit dem Titel. Nun haben die Verantwortlichen Patti LuPone und Erinn Hayes engagiert, die die Hauptrollen übernehmen sollen. Todd Linden hat die Serie entwickelt und fungiert als Co-Executive Producer. Vanessa McCarthy wird als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren. Sony Pictures Television wird produzieren.In der Serie taucht eine egozentrische Boomer (LuPone) im Haus ihrer entfremdeten Tochter (Hayes) auf, in der Hoffnung, vom Geld der Familie zu leben, aber sie entwickelt eine unerwartete Bindung zu ihrer fortschrittlichen Enkelin, die sie schnell mit ihren unterschiedlichen Ansichten herausfordert, von denen es viele gibt.LuPones Karriere umspannt sowohl die Bühne als auch die Leinwand. Sie ist zweifache Tony Award Gewinnerin für ihre Arbeit in den Broadway Shows «Evita» und «Gypsy». Hayes erhielt eine Emmy-Nominierung für ihre Rolle in der Adult-Swim-Serie «Children's Hospital». Anschließend spielte sie in der Spin-Off-Serie «Medical Police» auf Netflix mit.