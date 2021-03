Weiterhin starkes Quotenniveau für «Das große Promibacken»

Quotennews

Eine Sendung mit den besten Momenten der vergangenen Staffeln überzeugte in Anschluss jedoch nicht mehr.



Nach Barbara Wussow und Mirja du Mont war in der vergangenen Woche Luca Hanni beiausgeschieden. Somit kämpften am gestrigen Abend noch fünf prominente Hobbybäcker ums Weiterkommen. Zum Auftakt forderten die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs einen herzhaften Brotkranz. In der technischen Prüfung musste die Salami-Rolle aus Schokolade und Biskuit gebacken werden. Die finale Aufgabe stand schließlich ganz unter dem Motto "Mit Ecken und Kanten".In der Vorwoche war die Reichweite auf 2,07 Millionen Fernsehende und somit die bislang meisten Zuschauer der Staffel gestiegen. Auch der Marktanteil kletterte auf einen guten Wert von 7,2 Prozent. Die 0,83 Millionen Umworbenen verloren hingegen leicht und landeten bei einer hohen Sehbeteiligung von 10,2 Prozent. Auch am gestrigen Abend schalteten 2,05 Millionen Zuschauer ein, so dass der Marktanteil mit 7,1 Prozent fast konstant blieb. Auch bei den 0,83 Millionen Jüngeren, die hohe 10,3 Prozent Marktanteil einfuhren, änderte sich nicht viel.Im Anschluss lief. Das Programm zeigte die Highlights der vergangenen vier Promi-Staffeln. Gemeinsam mit der Moderatorin Enie van de Meiklokjes blickten unter anderem Rebecca Mit, Natascha Ochsenknecht und Sarah Lombardi auf diese Momente zurück. Hier ging das Interesse deutlich zurück und die verbliebenden 0,52 Millionen Fernsehenden verbuchten noch einen annehmbaren Marktanteil von 4,4 Prozent. Bei den 0,18 Millionen Umworbenen stürzte die Quote auf einen akzeptablen Wert von 5,6 Prozent nach unten.