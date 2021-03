Kreativer Austausch via Sender-Produzenten-Matchmaking

Vermischtes

Hinter dem Titel Sender-Produzenten-Matchmaking möchte die Mediengruppe RTL sich mit Produzenten und Produzentinnen aus der Hauptstadtregion erneut kreativ austauschen.

Bereits zum zweiten Mal startet die New-Media-Förderung in Zusammenarbeit mit der Mediengruppe RTL in die Matchmaking-Veranstaltungsreihe. Dieses Mal startet das Event unter dem Namen «BERLIN PRODUCERS TO MEET - digital edition» und es soll zwischen der Mediengruppe RTL und Produzenten und Produzentinnen aus der Hauptstadtregion einen Austausch geben. Stattfinden wird die Veranstaltung am 28. und 29. April, wie der Name schon sagt, rein digital.Nach einer kurzen Kick-Off-Veranstaltung können sich teilnehmende Produzenten und Produzentinnen mit ihren Ideen direkt in One-on-One-Meetings an Vertreter der Mediengruppe wenden und ihre Projekte pitchen. Im Grunde geht es hierbei natürlich um Geld, denn die besten Ideen haben die Chance eine Entwicklungsförderung zu erhalten, zudem werden die Projekte dann in der Folge gemeinsam mit dem Medienboard Brandenburg und der Mediengruppe RTL weiterentwickelt. Inhaltlich werden einzigartige serielle non-fiktionale Formatierung gesucht, von Reportage über Factual bis zur Doku-Reihe. Bewerbungsschluss ist der 23. März 2021.Helge Jürgens, Geschäftsführer der New-Media-Förderung des Medienboard Berlin-Brandenburg spricht bei der Veranstaltung für eine Chance für Produzenten und Produzentinnen und freut sich über die Zusammenarbeit mit einem starken Sendepartner. "Mit der gemeinsamen Veranstaltung möchten wir außergewöhnliche, innovative Factual-Formate entdecken und die kreativen Köpfe dahinter mit dem potenziellen Auswerter zusammenbringen. Wir freuen uns auf den 28. und 29. April, wenn es wieder heißt ‚It’s a match!‘“