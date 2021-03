VOX wirft «Chicago Fire» raus

TV-News

Nach anhaltend schlechten Quoten musst die Dick-Wolf-Serie weichen. Das Ersatzprogramm steht zumindest teilweise fest.

Dieser Schritt kommt nicht gerade überraschend. VOX schmeißt die Feuerwehr-Seriekomplett aus dem Programm am Freitagabend. Dort lief seit Anfang Februar die sechste Staffel, die bereits 2018 beim Sender mit der roten Kugel zu sehen war. Dementsprechend schlecht waren auch die Quoten. Insgesamt sind nun 14 Episoden ausgestrahlt worden – zunächst in Doppelfolgen und seit 26. Februar sogar im Viererpack. Der „beste“ Marktanteil in der Zielgruppe lag bei mäßigen 4,6 Prozent. Es sollte allerdings auch das einzige Mal sein, dass die Vier-Prozent-Hürde getoppt wurde. Sonst lagen die Werte eher um die drei Prozent. Zuletzt versauerte man bei 2,6 und 2,5 Prozent.Daher gibt es gegen die RTL-Konkurrenz vonin Zukunft Spielfilme. Bereits an diesem Freitag istprogrammiert worden. Danach stehtim Plan. Für den 19. März steht der Spielfilm derweil noch nicht fest. Um 22:35 Uhr soll aberlaufen. Wiederum eine Woche später gibt es einen Komödien-Abend mitund. An Karfreitag gibt es ebenfalls eine Änderung, denn am Feiertag wird die 2016-Neuauflage vonzu sehen sein. Thematisch passend geht es dann um 22:40 Uhr mitweiter.Derweil hat RTL angekündigt, dass Jens „Knossi“ Knossalla mit seiner Late-Night-Sendungweiterhin späten Samstagabend auf Sendung bleibt. Eigentlich sollte die Sendung sowohl am Dienstag nach dem Auftakt vonund am Donnerstag laufen, doch die Donnerstagsausgabe wurde nun vom 1. April auf den 3. April geschoben. Ursprünglich lief die zweite Staffel bis Mitte Februar immer dienstags und donnerstags, doch die ProSieben-Konkurrenzveranlasste wohl den Sendeplatzwechsel auf Donnerstag und Samstag. Nach dem Ende der Masken-Sendung kehrt «TGF» damit auf den Dienstag zurück, behalt aber vorerst noch den Samstag.