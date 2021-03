CBC beendet «Kims Convience»

International

Der britische Fernsehsender macht nach der fünften Staffel Schluss.

Die kanadische Sitcomwird nach der Staffel enden. Die Serie, in der Paul Sun-Hyung Lee, Jean Yoon, Andrea Bang und Simu Liu vor der Kamera stehen, dreht sich um die koreanisch-kanadischen Familie Kim, die einen Lebensmittelladen in Toronto betreibt. Andrew Phung und Nicole Power runden die Hauptbesetzung ab.Staffel fünf von «Kim's Convenience» wurde am 19. Januar auf CBC ausgestrahlt. Die kanadische Serie wurde immer beliebter, nachdem sie in die Netflix-Bibliothek aufgenommen wurde, wo die ersten vier Staffeln derzeit in den Vereinigten Staaten zum Streamen verfügbar sind. Liu, der in «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» die Marvel-Hauptrolle bekommt, sagte, er sei "untröstlich" über das vorzeitige Ende von «Kim's Convenience»."Die Authentizität des Geschichtenerzählens steht im Mittelpunkt des Erfolgs von «Kim's Convenience». Am Ende der Produktion von Staffel fünf haben unsere beiden Co-Schöpfer bestätigt, dass sie sich anderen Projekten zuwenden werden. Angesichts ihres Ausstiegs aus der Serie sind wir zu dem schwierigen Schluss gekommen, dass wir keine weitere Staffel mit demselben Herz und derselben Qualität liefern können, die die Serie so besonders gemacht hat", verkündeten die Produzenten auf Twitter.