USA setzt «Queen of the South» ab

US-Fernsehen

Bereits nach fünf Staffel landet die Serie auf dem Fernsehfriedhof.

Das Comcast-Unternehmen USA Network trennt sich von seiner Serie. Im August 2019 wurde die Serie für eine fünfte Staffel verlängert, die Dreharbeiten mussten allerdings mit dem Ausbruch von Corona unterbrochen werden. Die neuen Folgen werden ab 7. April bei dem Sender debütieren."Wir könnten nicht stolzer auf unsere gesamte Besetzung und Crew sein, die uns auf dieser großartigen Reise begleitet hat", so die ausführenden Produzenten Dailyn Rodriguez, Ben Lobato und David Friendly. "«Queen of the South» begann mit den Dreharbeiten in Mexico City, brachte uns an ferne Orte wie Malta und Kolumbien und landete schließlich in New Orleans. Wir können es kaum erwarten, die explosive letzte Staffel mit unseren treuen Fans zu teilen. Und natürlich hätten wir diese Show nicht ohne die talentierte und unermüdliche Alice Braga machen können, die unsere Königin zum Leben erweckt hat."«Queen of the South» wird von 20th Television und UCP koproduziert. Friendly fungiert als ausführender Produzent neben den ausführenden Produzenten und Co-Showrunnern Rodriguez und Lobato. Braga ist ebenfalls ausführender Produzent.