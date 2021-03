Sängerin Brandy unterschreibt bei «Queens»

US-Fernsehen

Das passt: Brandy wird bei einem US-Musik-Drama mitspielen.

Brandy Norwood, am besten bekannt unter dem Künstlernamen Brandy, hat für eine der Hauptrollen in dem ABC-Dramapilotenunterschrieben. Der Pilotfilm handelt von vier entfremdeten und unnahbaren Frauen in ihren 40ern, die sich wieder zusammenfinden, um ihren Ruhm und den Schwung wiederzuerlangen, den sie als die Nasty Bitches hatten – ihre Gruppe aus den 90ern, die sie zu Legenden in der Hip-Hop-Welt machte.Brandy wird Naomi spielen, besser bekannt als Xplicit Lyrics – den hochqualifizierten musikalischen Motor der Nasty Bitches. Als wahre Künstlerin mit grenzenlosem musikalischem Talent war sich Naomi sicher, dass sie nach dem Ende der Gruppe zu einem Mainstream-Erfolg kommen würde.Brandy schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Eve, Naturi Naughton und Pepi Sonuga an. Zusätzlich zu ihrer Hauptrolle wird sie auch die Originalmusik für die Show liefern. «Queens» wird von Zahir McGhee geschrieben und produziert, wobei Sabrina Wind auch als ausführende Produzentin fungiert. Tim Story wird Regie führen und den Pilotfilm produzieren. ABC Signature wird produzieren.