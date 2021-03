Alec Mapa ist in neuer ABC-Comedy dabei

US-Fernsehen

Der Schauspieler ist an der Seite von Kelsey Grammer und Alec Baldwin zu sehen.

Mit Alec Mapa haben die Verantwortlichen von ABC ein weiteres Talent für eine neue Comedy-Serie an Bord geholt. Mapa wird an der Seite von Alec Baldwin und Kelsey Grammer spielen. Bislang hat die Serie noch keinen Namen, aber sie handelt von drei Männern, die in ihren Zwanzigern Mitbewohner waren, bis sie ihre Egos auseinandertrieben. Jahrzehnte später kommen die Drei wieder zusammen.Mapa spielt Andre, den dritten Mitbewohner aus den alten Tagen in New York. Als schwuler Mann mit einer sehr einfühlsamen Art wird er oft dazu aufgefordert, den Frieden zwischen Channing (Baldwin) und London (Grammer) zu wahren, während er gleichzeitig versucht, einen romantischen und beruflichen Erfolg zu finden, der ihm bisher verwehrt geblieben ist.Mapa wurde berühmt, als er die Hauptrolle in der originalen Broadway-Produktion von "M. Butterfly" von B.D. Wong übernahm. Seitdem hat er in zahlreichen Shows und Filmen mitgewirkt, darunter in Serien wie «Ugly Betty», «Desperate Housewives», «Friends», «Alias», «Seinfeld» und «Roseanne». Er spielte auch die Hauptrolle in der UPN-Sitcom «Half & Half», die vier Staffeln lang lief. Derzeit ist er in der HBO-Max-DC-Serie «Doom Patrol» zu sehen.