«Superman & Lois» wird vor der zweiten Folge verlängert

US-Fernsehen

Die neue Serie aus dem Hause Warner Bros. bekommt eine zweite Runde.

The CW kündigte die Verlängerung des jüngsten Arrowverse-Spin-Offs an, in dem der Mann aus Stahl (Tyler Hoechlin), die preisgekrönte Journalistin Lois Lane (Elizabeth Tulloch) aus Metropolis und ihre beiden Teenager-Zwillingssöhne Jonathan Kent (Jordan Elsass) und Jordan Kent (Alexander Garfin) die Hauptrollen spielen.Das grüne Licht für Staffel zwei wurde am Dienstag von Mark Pedowitz, dem Vorsitzenden und CEO von The CW Network, bekannt gegeben, nachdem die Serie am vergangenen Dienstag tolle Werte zur Primetime-Premiere erzielt hatte. Sie bescherte dem Network den meistgesehenen Abend seit über zwei Jahren und erzielte die besten eintägigen Streaming-Zahlen, die jemals für eine neue Serie auf The CW erzielt wurden, so das Network.«Superman & Lois» ist eine Produktion von Berlanti Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. "Das phänomenale Multiplattform-Debüt von «Superman & Lois», das uns sowohl auf linearer als auch auf Streaming-Basis große Erfolge beschert hat, ist ein Beweis für die Kreativität, die harte Arbeit und das Engagement der talentierten Leute, die unermüdlich vor und hinter der Kamera gearbeitet haben, insbesondere in diesem herausfordernden Umfeld", sagte Pedowitz.