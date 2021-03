Seth McFarlane produziert neue Billy Nye-Show

US-Fernsehen

Der Wissenschaftler und der Serienproduzent werden für eine neue Peacock-Sendung zusammenarbeiten.

Der Comcast-Streamingdienst Peacock hat eine neue Fernsehsendung bestellt, die von dem Wissenschaftspädagogen Billy Nye moderiert wird. Die Showbeschäftigt sich mit Mythen und Realitäten von natürlichen und übernatürlichen Bedrohungen, von Viren bis zu Asteroiden. Auch der Klimawandel und chemische Kriegsführung bekommen Platz in der Sendung.Brannon Braga wird bei «The End Is Nye» als Showrunner und Executive Producer fungieren und bei allen Episoden Regie führen. Nye wird neben der Moderation auch als ausführender Produzent fungieren. Seth MacFarlane und Erica Huggins von Fuzzy Door Productions werden als ausführende Produzenten fungieren.Nye wurde in den 1990er Jahren als Gastgeber von «Bill Nye the Science Guy» bekannt, in der er Kindern wissenschaftliche Konzepte erklärte. In den letzten Jahren erlebte er einen großen Popularitätsschub und moderierte kürzlich die Netflix-Talkshow «Bill Nye Saves the World».