7,51 Millionen: «Unter anderen Umständen» verpasst Rekord

Quotennews

Die Filmreihe mit Natalia Wörner konnte zwar keinen neuen Rekord aufstellen, sicherte sich aber locker den Gesamtsieg. Das ZDF performte zu später Stunde ebenfalls sehr gut - vor allem bei den Jüngeren.

Erst am Wochenende gab das ZDF bekannt, dass die Dreharbeiten für einen neun Drama-Film rund um das Thema Intensivmediziner in der Corona-Pandemie angefangen haben. In der Hauptrolle steht Natalia Wörner. Die Schauspielerin war allerdings auch schon am Montagabend beim Mainzer Sender zu sehen. In ihrer Rolle als Jana Winter ermittelte die Kriminalhauptkommissarin in der Fernsehreihe. Der Film «Für immer und ewig» brachte dem Zweiten eine Gesamtreichweite von 7,51 Millionen, wovon 0,82 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren.Zuletzt strahlte das ZDF einen Film dieser Reihe am 23. November 2020 aus und unterhielt damit 6,66 Millionen Krimi-Fans. Der Rekord liegt im Übrigen bei 7,80 Millionen und stammt aus dem März 2019. Der Film «Im finsteren Tal» kam damals auf herausragende 24,8 Prozent. An diesem Montag wurden tolle 22,3 Prozent ermittelt. Bei den jüngeren Sehern schaffte man eine Einschaltquote von starken 8,8 Prozent.Am späteren Abend präsentierte der Mainzer Sender ebenfalls einen Spielfilm. Im „Montagskino Adrenalin“ wurdeversendet. Der Film lief bereits zahlreich im Programm von ProSieben und auch das ZDF zeigte den Thriller im November 2016. Damals verbuchte man drei Millionen Zuschauer und kam auf Markanteile von 17,0 und 12,9 Prozent. Viereinhalb Jahre später schalteten nur noch 2,79 Millionen ein. In der jüngeren Gruppe lag der Wert bei 0,47 Millionen. Am Markt reichte es für den Sender zu guten 16,6 Prozent insgesamt und grandiosen 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Vergangene Woche war man im ZDF an selber Stelle mitmit 2,52 Millionen Zuschauern und 14,4 Prozent nicht ganz so erfolgreich wie diesmal.