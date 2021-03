9/11: Spike Lee dreht Doku

US-Fernsehen

Für den Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) wird eine Doku hergestellt.

HBO Documentary Films und der Oscar- und Emmy-gekrönte Regisseur und Drehbuchautor Spike Lee setzenum. Die neue Dokumentation dreht sich um die New Yorker Bürger und das Leben nach den Terroranschlägen, die vor 20 Jahren stattfanden."Als ein New Yawker, der orange und blau blutet (die Farben von New York City), bin ich stolz darauf, einen 'Spike Lee Film' darüber zu machen, wie unsere/meine Stadt damit umgegangen ist, das Epizentrum von 9/11 und COVID-19 zu sein. Mit über 200 Interviews graben wir tief in das, was NYC zur großartigsten Stadt auf dieser Gottes Erde macht und auch die verschiedenen Bürger, die sie so machen. Über Jahrhunderte hinweg haben Experten und Hasser verkündet, NYC sei tot und stinkend, nur um dann eines Besseren belehrt zu werden“, so Lee.Das Projekt ist eine Produktion von HBO Documentary Films in Zusammenarbeit mit 40 Acres and a Mule Filmworks. Regie und Produktion liegen bei Lee, der Schnitt bei Barry Alexander Brown und Adam Gough.