Ralf Jühe: Die Grausamkeit hat unsere Redaktion immer wieder an ihre Grenzen gebracht

Interview

Ralf Jühe, Executive Producer des True-Crime-Formats «Der Maskenmann», verrät im Quotenmeter-Interview, was ihm bei der Konzeption der Doku-Reihe besonders wichtig war und kündigte an, dass die UFA weiter in das True-Crime-Segment investieren möchte.

Der Erfolg des Genres Crime generell ist unbestritten keine neue Entwicklung. Seit es Bewegtbild gibt, ist Crime schon immer ein fester Bestandteil. Sowohl Krimis sind ungebrochen erfolgreich als auch Formate aus dem Fahndungssektor, wie beispielsweise «Aktenzeichen XY… ungelöst», das bis heute ein Evergreen bei Jung und Alt ist. True-Crime ist nun eine weitere Facette des Genres: echte Verbrechen, wahrhaftig und journalistisch nacherzählt. True-Crime hat das Potenzial viele Leute zu binden, weil man viel perspektivischer erzählen kann und so den Zuschauer geradezu mitnimmt, den Fall in all seiner Tiefe aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.Die UFA widmet sich immer schon Themen, die von großem Interesse sind. Im fiktionalen Bereich werden Crime-Themen lange schon bespielt. Die Erweiterung auf den Factual-Bereich mit True-Crime-Formaten ist nur konsequent und wird auch durch die intensive Zusammenarbeit innerhalb der Bertelsmann Content Alliance vorangetrieben. So können wir beispielsweise beim Projekt «Der Maskenmann» auf der herausragenden Expertise der Kollegen von STERN CRIME aufbauen. Durch ihre Kontakte und Erfahrungen haben wir eine wertvolle Basis für unser gemeinsames Projekt.Nein, ganz und gar nicht. Es gibt in Deutschland viele spannende, vielseitige Fälle und erfahrene, tolle Ermittler, deren detaillierte Arbeit mehr als nur einen Blick wert ist. Darunter sind Fälle, die teilweise schon lange her sind und heute wieder interessant sind, da mittlerweile neue Ermittlungsergebnisse vorliegen, aber auch jüngere Fälle, die für Aufsehen gesorgt haben. Es gibt genug Stoffe in Deutschland, daher sehen wir im Bereich True-Crime auch eine so große Perspektive.Die Grausamkeit dieses Falles hat auch unsere Redaktion immer wieder an ihre Grenzen gebracht. Sich mit diesen unfassbaren Taten zu beschäftigen, ist sehr fordernd. Dieser Fall ist in Deutschland schlichtweg einzigartig: Ohne Skrupel hat sich der ‚Maskenmann‘ in die Wohnungen und Schullandheime geschlichen und an die Betten der Kinder gesetzt. Da wird schlicht ein Alptraum wahr. So hat der ‚Maskenmann‘ eine ganze Region über Jahre in Angst und Schrecken versetzt. Das hat den Alltag der Menschen dort bestimmt. Aus diesem Grund ist es für uns auch sehr wichtig, weniger die Täter- als vielmehr die Opferperspektive einzunehmen und mit der gebotenen journalistischen Sorgfaltspflicht den Fall aufzuarbeiten.Deswegen haben wir die Dokumentation von Beginn an mit drei Folgen geplant. Durch die Konzeption als Serie mit drei Folgen konnten wir sicherstellen, dass wir ausreichend Raum haben, den Fall in seiner ganzen Tiefe zu betrachten und uns ausführlich auch den Opfern zu widmen. Es geht eben nicht nur um die Morde und den Missbrauch, sondern vor allem auch um die Familien und die Angehörigen, denen die grausamen Taten dauerhaftes Leid verursachen. Wir hatten die Zeit, den kompletten Fall mit Ruhe und Sorgfalt zu dokumentieren und dank TV Now haben wir einen Partner, der uns die Möglichkeit gegeben hat, diese ruhige Erzählweise auch durchzuhalten.Selbstverständlich gibt es Opfer, die nicht vor die Kamera wollen. Den Menschen und Angehörigen, denen es allerdings ein Bedürfnis war, noch einmal über den Fall zu sprechen, auch um der Nachwelt zu erläutern, was das alles für sie bedeutet hat, haben wir die Chance dazu gegeben. Dazu sprechen wir mit dem Gutachter, der Martin N. persönlich begutachtet hat und von dessen Gutachten das Strafmaß abhing, sowie mit den beiden Ermittlern Martin Erftenbeck und Alexander Horn, die in mühevoller Kleinarbeit den Täter überführt haben.Ja, das haben wir auch aufgegriffen. Wir haben extra aufgrund der aktuellen Entwicklungen einen weiteren Dreh in Frankreich organisiert. Dafür gilt ein besonderer Dank für die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit den französischen Kollegen der Produktionsfirma Phare Ouest, der Zeitung Le Parisien und des Fernsehsenders M6. Der Fall beschäftigt die Öffentlichkeit in unserem Nachbarland, definitiv.Alexander Horn hat uns mit seinem kriminalistischen Sachverstand maßgeblich beraten. Er stand damit nicht nur ausführlich als Interviewpartner für die Dokumentation zur Verfügung, sondern hat auch hinter den Kulissen mit uns besprochen, was man bei diesem Fall alles berücksichtigen muss.Mit dem ‚Maskenmann‘ Kontakt aufzunehmen, haben wir von Beginn an kategorisch ausgeschlossen. Darin waren sich alle Verantwortlichen der Dokumentation einig. Die Taten, die er begangen hat, sind ausreichend ermittelt, um sie darzustellen. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, ihm keinesfalls ein Forum zu geben, in dem er seine grausamen Taten erklärt. Wir haben zudem auch den begründeten Verdacht, dass er immer noch versucht, seine Opfer zu manipulieren. Hier sehen wir es ganz eindeutig als unsere ethisch-moralische Verantwortung, ihm keinerlei Plattform zu bieten.Darauf zielen wir mit der Dokumentation nicht ab. Uns geht es darum, den Fall in seiner ganzen Tiefe mit journalistischer Sorgfalt darzulegen und auch die Opfer ausführlich zu Wort kommen zu lassen.Nein, wir durften alles erzählen und unterlagen keinerlei Zensur.Wie schon gesagt, sehen wir großes Potenzial im Bereich True-Crime und wollen hier auch weiter investieren. Dabei sind wir natürlich auch für andere Themenschwerpunkte und Fälle offen.