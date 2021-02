Freeform bestellt «Everythings Trash»

US-Fernsehen

Die Serie ist noch nicht geordert, aber immerhin ein Pilotfilm.

Der zu Disney gehörende Unterhaltungssender Freeform hat einen Pilotfilm für die Seriebestellt. Das Format basiert auf Phoebe Robinsons Roman „Everything’s Trash But It’s Okay“. Robinson selbst wird die Hauptrolle spielen, ABC Signature wird das Format produzieren.Die Geschichte dreht sich um einen 30-jährigen Podcast-Star, die ihr chaotisches Leben meistert. Ihr jüngerer Bruder Jayden, inzwischen führender Politiker, taucht überraschend auf. Sie ist gezwungen, erwachsen zu werden und verlässt sich auf ihre Freunde und ihre enge Familie, um herauszufinden, wie sie erwachsen werden kann.Robinson wird das Projekt zusammen mit Jonathan Groff, der für «Black-ish», «Happy Endings» und «Scrubs» bekannt ist, schreiben und als ausführender Produzent fungieren. Sie ist auch die Autorin von "You Can't Touch My Hair" und "Please Don't Sit on My Bed in Your Outside Clothes". "Everything's Trash But It's Okay" ist eine Sammlung von Essays, die alles abdecken, von intersektionalem Feminismus über gesellschaftliche Schönheitsstandards bis hin zu Dating und Geldfragen.