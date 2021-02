«I Am Not Your Perfect Mexican Daughter»: Regiedebüt für America Ferrera

Vermischtes

Sie führt die Regie für den Netflix-Film, der auf Erika L. Sánchez Roman basiert.

Die Young-Adult-Geschichte erzählt vom Verlust einer Schwester und wie es sich anfühlt, inmitten des Drucks, der Erwartungen und Stereotypen eines mexikanisch-amerikanischen Haushalts aufzuwachsen. Dabei folgt die Handlung Julia Reyes, eine willensstarke Teenagerin mexikanischer Einwanderer der ersten Generation. Sie streitet oft mit ihren Eltern, die sich wünschen, Julia wäre mehr wie ihre Schwester Olga. Als Olga jedoch unerwartet bei einem Unfall stirbt, versucht Julia, ihre Familie zusammenzuhalten.Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Erika L. Sánchez, das Drehbuch für den Film, für den America Ferrera ihr Regiedebüt feiert, schrieb Linda Yvette Chávez. „Vor Jahren habe ich mich in Erika L. Sánchez atemberaubenden Roman «I Am Not Your Perfect Mexican Daughter» verliebt“, erklärte Ferrera. „Die Tiefe, der Witz und die sengende Intelligenz ihres Schreibens und ihre junge Latina-Heldin haben mich bis ins Mark getroffen und mich dazu gebracht, so viel mehr zu wollen. Es ist mir eine große Ehre und Demut, Linda Yvette Chávez 'wunderschön angepasstes Drehbuch zu inszenieren. Die Gelegenheit, die Arbeit dieser beiden unglaublich talentierten Latina-Schriftsteller zu leiten, ist ein wahr gewordener Traum. Ich kann es kaum erwarten, diesen Film mit den vielen Fans des Romans zu teilen und der Welt diese lustige, tiefgründige und resonante Geschichte vorzustellen.“«I Am Not Your Perfect Mexican Daughter» wird von Anonymous Content und Macro produziert. Doreen Wilcox Little, Charles D. King and Poppy Hanks verantworten die Produktion zusammen mit David Kugn von Aevitas Creative Management. Michelle Brower von Aevitas und Greta Fuentes von Macro fungieren als Executive Producer. Sánchez wird als Co-Produzent fungieren.