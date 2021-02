Nickelodeon eröffnet Avatar Studios

Vermischtes

Die Welt der Animationsserie soll deutlich ausgebaut werden.

Viele Fans waren traurig, als die beidenund-Masterminds Michael DiMartino und Bryan Konietzko im vergangenen August bekannt gaben, dass sie von der geplanten Live-Action-Serie Abstand nahmen. Am Mittwoch gab Nickelodeon bekannt, dass die zwei Serien mit der Gründung der Avatar Studios Naschschub bekommen."Ich versuche, wie ein Luftnomade zu sein und mich anzupassen. Ich tue mein Bestes, um mit dem Strom zu schwimmen, egal welches Hindernis mir in den Weg gelegt wird. Aber selbst ein Air Nomad weiß, wann es Zeit ist, seine Verluste zu begrenzen und weiterzuziehen", hatte DiMartino in einem offenen Brief gesagt, in dem er den Status seiner und Konietzkos Beteiligung an dem Projekt bekannt gab.«Avatar: The Last Airbender» wurde von Februar 2005 bis Juli 2008 für drei Staffeln auf Nickelodeon ausgestrahlt. Die Nachfolgeserie «Legend of Korra» lief von April 2012 bis Dezember 2014 über vier Staffeln und wurde in mehr als 25 Sprachen übersetzt.