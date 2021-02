3 Quotengeheimnisse

Welches Quiz-Format holt drei Millionen Fernsehzuschauer auf einem prominenten Sendeplatz, fällt aber oft durch das Radar?

Die Neuauflage der Quizshow «Das Quiz» mit dem früheren Quizonkel Jörg Pilawa bleibt ein Flop. Derzeit wollen nur etwa 0,79 bis 1,02 Millionen Menschen die neuen Folgen auf dem werktäglichen Sendeplatz um 16.10 Uhr sehen. Zum Vergleich: «Die Rosenheim-Cops» erzielen zur selben Zeit die dreifache Reichweite. Die Doku-Reihe «Verrückt nach Meer» erzielte bei einem deutlich niedrigeren Produktionsaufwand im Ersten ähnliche Werte.Die Quizshow «Buchstaben Battle» bekam in Spanien schon mehr als 3.000 Ausgaben serviert, die Sendung ist am werktäglichen Vorabend zu sehen. In Deutschland sind die Einschaltquoten der Sendung weiterhin schlecht. Am Montag und Dienstag erreichten die vier Ausgaben nur zwischen 0,66 und 0,84 Millionen Zuschauer, bei den jungen Menschen fuhr man Werte zwischen 4,9 und 6,3 Prozent. Grund zur Hoffnung besteht nicht, die Werte befinden sich seit Monaten auf einem schlechten Niveau.Obwohl die werktäglichen «Quizduell»-Ausgaben schon seit über einem Jahr passé sind, ist das Format weiterhin am Vorabend im Ersten zu sehen. Das Erste strahlt die Episode mit Jörg Pilawa auch weiterhin freitags um 18.45 Uhr aus. Bis zu 3,02 Millionen Menschen verfolgten in den vergangenen Wochen die Sendung, die auf einen leicht unterdurchschnittlichen Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen läuft es dagegen mit rund 0,40 Millionen jüngeren Zuschauern ordentlich.