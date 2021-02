«Hartz und herzlich»: In Mannheim ist die Stimmung am Tiefpunkt

Quotennews

Bei Elvis und Katrin herrscht dicke Luft – und das ausgerechnet am Dienstagabend. Überraschenderweise waren die Marktanteile deutlich besser als in der Vorwoche.

Für viele Bundesbürger ist die Wahl am Dienstagabend klar: Die schauen die Gute-Laune-Serie «Tierärztin Dr. Mertens» und «In aller Freundschaft» im Ersten oder die lustige ProSieben-Show «The Masked Singer». Wer hat am Dienstag schon Lust, sich die dicke Luft zwischen den Mannheimern Elvis und Katrin anzuschauen? Anstatt lieber Zeit mit der Familie zu verbringen, hängt er mit seinem Kumpel Kuku ab.1,18 Millionen Fernsehzuschauer sahen am Dienstag zwischen 20.15 und 22.15 Uhr die RTLZWEI-Geschichte, in der Elvis mit seinem Freund nach Kroatien fahren möchte. Ein absolutes No-Go für seine Frau. Wie die achtfache Mutter enttäuscht ist, verfolgten 0,57 Millionen junge Menschen. Das Format sicherte sich 3,8 Prozent bei allen sowie 6,5 Prozent bei den jungen Menschen – somit war man deutlich erfolgreicher als in der Vorwoche.Nacherzieltenoch 0,64 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 3,7 Prozent. Mit 0,21 Millionen jungen Leuten sicherte sich der Grünwalder Sender 4,5 Prozent.