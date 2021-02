3,38 Millionen Menschen verfolgten «The Masked Singer»

Quotennews

Die zweite Ausgabe der vierten Staffel hatte noch weniger Gegenprogramm. Die Reichweiten blieben gut, aber sanken ganz leicht.

Der Unterföhringer Fernsehsender ProSieben hatte am Dienstag ein leichtes Spiel, denn im Gegenprogramm liefen fast nur Wiederholungen – mit Ausnahme von der UEFA Champions League im Pay-TV. Aus diesem Grund konnte Matthias Opdenhövel mit seinen Tierkostümen auch in dieser Woche wieder abräumen. 3,38 Millionen Menschen verfolgten die Rateshow, bei der Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam sitzen. Der Auftakt vor einer Woche sorgte für 3,55 Millionen Zuschauer, wovon 2,10 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre alt waren.In Folge zwei, die einen Marktanteil von 11,9 Prozent holte, war Smudo Teil des prominenten Rateteams. Nachdem in der vergangenen Woche Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein ihre Maske fallen gelassen hatte, traf es dieses Mal Franziska van Almsick. Ihre Interpretation von „Lean on Me“ von Bill Withers kam nicht an. Dies sorgte für 2,04 Millionen junge Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 26,1 Prozent.Im Anschluss erreichte1,45 Millionen Zuschauer und erzielte einen Marktanteil bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern von 18,0 Prozent. Um 23.30 Uhr sorgtefür 0,58 Millionen Zuschauer, die von Klaas Heufer-Umlauf moderierte Show verbuchte in der Zielgruppe 12,1 Prozent.