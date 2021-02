«Mord auf Ex»: Podcast bekommt eine Live-Show

Vermischtes

Das Crime-Genre boomt zurzeit nicht nur im ZDF, auch True-Crime-Podcast «Mord auf Ex» ist sehr beliebt. Seven.One Audio macht jetzt aus dem Hören das Sehen.

Die Themen Krimi, Kriminalgeschichte oder Crime-Format sind derzeit schlichtweg ein Traum für Programmplaner. Im Fernsehen könnten man aktuell vereinfacht sagen: Möchtest du hohe Einschaltquoten – sende einen Krimi. Und dieser Trend macht auch vor der Podcast-Landschaft nicht halt. In der Szene enorm beliebt sind aktuelle sogenannte True-Crime-Podcasts, in welchen es sich um wahre Geschichten drehen soll, wie auch in. Die Macherinnen hinter dem Podcast-Format sind Leo Bartsch und Linn Schütze, welche sich Woche für Woche mit spannenden und skurrilen Geschichten über Mörder der Geschichte an über 1,5 Millionen Hörer richten.Den Erfolg des Podcasts aufgreifen wollend, kommt so Seven.One Audio mit der Idee ins Spiel, dem Podcast eine Live-Webshow zu geben und so den Fans einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Mit dieser Entscheidung liegt man voll im Trend der Zeit, denn über die Lockdown-Phasen entdeckten einige Unternehmen das Live-Streaming auf Plattformen wie Twitch oder YouTube sehr erfolgreich für sich. Dem Formatstand folglich nichts mehr im Wege, am Namen könnte man noch feilen.Jedoch ist er sehr treffend, denn die Live-Schalte soll nicht allein daraus bestehen, den beiden Podcasterinnen beim Podcasten zuzuschauen, nein, das Publikum soll hierzu direkt mit eingebunden werden. Stattfinden soll das Ganze amund inhaltlich dreht es sich in der 90-minütigen Show um einen Kriminalfall aus dem Hollywood der 1920er Jahre. Für das von Seven.One Starwatch veranstaltete Event gibt es für 9,90€ noch „Eintrittskarten“ zu kaufen. Wer sich voll auf die Show einstimmen möchte, kann Seven.One Licensing noch dadurch unterstützen, deren «Mord auf Ex»-Kollektion zu kaufen. Ja, für Podcastsfans wird es jetzt auch eine True-Crime-Merchandising-Linie geben.