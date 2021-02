Sabine Heinrich wechselt zum ZDF

TV-News

Beim Mainzer Sender soll sie die neue Quizshow «Das große Deutschlandquiz – Das Spiel für unser Land» moderieren.

Über Form und Inhalt der neuen Quizsendung im ZDF wurde noch nichts verraten, wohl aber wer es moderieren soll. Die Moderatorin Sabine Heinrich, früher für die ARD tätig, soll durchführen, das von der Kölner Produktionsfirma Bavaria Entertainment produziert wird. Das war es allerdings auch schon, was man weiß. Sendetermine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben – es soll sich allerdings um ein Primetime-Format handeln. Über Programmablauf oder mögliche Gäste machte der Mainzer Sender zunächst keine Angaben.Sabine Heinrich freut sich jedenfalls auf die neue Aufgabe: „Ich bin selbst ein großer Quiz-Fan, und meine Vorfreude aufs Raten, spannende Fragen und auf meine Gäste ist riesig. Gemeinsam möchten wir den Menschen zuhause beste Unterhaltung präsentieren. Ich freue mich sehr, bald die Zuschauer*innen im ZDF begrüßen zu dürfen.“ Heinrich moderierte zuvor im WDR unter anderem «Frau tv» und «Nicht dein Ernst!» sowie das «WDR2 Morgenmagazin» im Radio. 2010 moderierte sie zudem den «Echo» und sie führte durch die Showreihe «Unser Star für Oslo», die mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie ‚Beste Unterhaltungssendung‘ ausgezeichnet wurde.Dementsprechend groß ist auch die Freude bei ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann: „Ich freue mich sehr, ein neues Mitglied in der ZDF-Familie begrüßen zu dürfen. Sabine Heinrich ist eine erfahrene und vielseitige Moderatorin und Journalistin. Sie kennt viele Formate und Genres, und es wird Spaß machen, gemeinsam eine neue Quizshow zu entwickeln, auf die sich die Zuschauer*innen schon jetzt freuen können.“Das ZDF präsentiert also in Zukunft ein gänzlich neues Quizformat. Das Erste nimmt dagegen an einem bestehenden Format eine Änderung vor. Ab dem 3. März ändert sich beifolgendes: Die Kandidaten, die bei Pilawa ihre Quizfähigkeiten unter Beweis stellen möchten, müssen zuvor gegen ein anderes Paar antreten, um den begehrten Platz zu verdienen. Welches Paar als erstes sieben Fragen richtig beantwortet hat, darf vorrücken. Neu wird dann auch sein, dass am zwölfstufigen Fragebaum dann zwei Sicherheits-Gewinnstufen eingebaut werden können – bislang war es nur eine.