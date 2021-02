«Die Festspiele der Reality Stars»: Zum Finale erholen sich die schwachen Quoten ein wenig

Quotennews

Im Gegensatz zur Vorwoche gewann die Spielshow über 200.000 neue Zuschauer hinzu. Das Ergebnis blieb dennoch deutlich hinter den Werten der ersten Staffel zurück.



Beim Finale der zweiten Staffel vontraten erneut zehn Kandidaten an, darunter Claudia Obert, Ginger Costello-Wollersheim und Alessia Herren. Die Tagessiegerin Jade Übach musste sich schließlich noch gegen Aaron Königs und Calvin Kleinen, den Gewinnern der ersten beiden Ausgaben, beweisen. Calvin Kleinen sicherte sich schließlich den Sieg. Die ausgeschiedenen Kandidaten wurden hingegen von Mario Basler mit einer Torte beworfen. In der Vorwoche kam die Ausgabe auf nur 0,85 Millionen Zuschauer und einen niedrigen Marktanteil von 2,7 Prozent. Bei den 0,46 Millionen Umworbenen wurden annehmbare 5,8 Prozent gemessen.Nach zwei Wochen mit mauen Ergebnissen erholte sich das Format in Sat.1 zur Finalshow ein wenig. Nun schalteten immerhin 1,09 Millionen Fernsehende ein, was einer mäßigen Quote von 3,8 Prozent entsprach. In der Zielgruppe ließen sich 0,57 Millionen Jüngere von dem Programm begeistern. Die Sehbeteiligung kletterte somit auf solide 7,4 Prozent und lag nur noch knapp unter dem Senderschnitt. Allerdings wurde beim Finale der ersten Staffel ein starker Marktanteil von 10,7 Prozent eingefahren. Zwei Folgenliefen mit mauen 3,5 sowie 3,9 Prozent Marktanteil auf recht ähnlichem Niveau. Bei den Umworbenen wurden passable 6,7 und 6,4 Prozent ermittelt.ProSieben punktete mit der Komödiedeutlich besser. Bei 1,47 Millionen Zuschauer kam ein guter Marktanteil von 4,7 Prozent zustande. 0,93 Millionen Werberelevante ergatterten außerdem eine hohe Quote von 11,5 Prozent. Mit dem Actionhorrorfiel die Reichweite auf 0,61 Millionen Menschen und es blieben noch annehmbare 3,5 Prozent übrig. Bei den 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte der Sender ebenfalls einen akzeptablen Wert von 7,7 Prozent Marktanteil.