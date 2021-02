Partnerschaft von Apple und Skydance Animation offiziell bestätigt

Vermischtes

Bereits im Dezember wurden Berichte bekannt, dass Skydance und Apple zusammenarbeiten wollen. Nun wurde die Vereinbarung öffentlich bestätigt.

Apple gab am Mittwoch bekannt, eine Content-Partnerschaft mit Skydance Animation getroffen zu haben. Über derartige Pläne wurde schon im Dezember berichtet, nun wurde die Vereinbarung offiziell gemacht. Der Deal sieht eine mehrjährige Partnerschaft vor und enthält die zuvor angekündigten Spielfilmeund, sowie eine Animations-Serie für Apple-TV-Plus-Abonnenten, die als „erste animierte Fernsehserie in Kino-Qualität“ angepriesen wurde.Die Serie lautetund wurde gleich für zwei Staffeln in Auftrag gegeben. Sie basiert der auf der beliebten Buchreihe von Tony DiTerlizzi. Das Apple-Original wird von Showrunnerin Lauren Montgomery geschrieben und ausführend produziert, wobei Chad Quant, DiTerlizzi und Gotham Group auch als ausführende Produzenten fungieren. Einige weitere Titel werden voraussichtlich in den kommenden Monaten bekannt gegeben.Skydance Animation ist eine Abteilung von Ellisons Skydance Media, die von John Lasseter und Präsident Holly Edwards geleitet wird. Der Deal bringt Lasseter mit dem Cupertino-Riesen wieder zusammen, Jahrzehnte nachdem er Pixar mit dem verstorbenen Steve Jobs gegründet hatte. Durch den Deal mit dem Animationsstudio etabliert sich Apple Studios weiter zu einem ernstzunehmenden Player sowohl im Fernseh- als auch im Filmformat. Der Service zählt bereits den jüngsten Golden Globe-Nominierten für den besten animierten Film «Wolfwalkers», den Daytime Emmy-Preisträger für das herausragende Kinderprogramm «Vier Freunde und die Geisterhand» und den Daytime Emmy-Gewinner «Snoopy im All», basierend auf dem «Peanuts»-Charakter.