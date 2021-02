«NCIS»-Hawaii-Spin-Off in Arbeit

US-Fernsehen

Der TV-Sender CBS möchte die vierte «NCIS»-Serie starten.

Das Fachblatt ‚Variety‘ hat erfahren, dass der Fernsehsender CBS eine neue «NCIS»-Serie plant. Sie soll auf Hawaii gedreht werden. Bislang gibt es nur wenig Informationen, die Handlung dreht sich um ein Team von Ermittlern, die auf den hawaiianischen Inseln operieren. Laut den Quellen sind Chris Silber, Jan Nash und Matt Bosack als Autoren und ausführende Produzenten an «NCIS: Hawaii» beteiligt.Silber ist der Showrunner und ausführende Produzent des anderen Spin-Offs «NCIS: New Orleans» und arbeitete zuvor an der Mutterserie. Nash ist ebenfalls Autor und ausführender Produzent bei «NCIS: New Orleans», während Bosack Autor und leitender Produzent beim CBS-Drama «SEAL Team» ist. Sowohl Silber als auch Nash stehen derzeit unter Gesamtverträgen mit den CBS Studios, die die Serie produzieren würden.Während die übrigen drei bestehenden «NCIS»-Serien überwiegend in Los Angeles produziert werden, würde die Produktion der neuen Serie wohl vollständig in Hawaii stattfinden. Neben dieser Serie sind auch aktuell «Magnum P.I.» und «Love Island» dort in Produktion. Zuvor wurde in den hawaiianischen Studios «Hawaii Five-0» gedreht.