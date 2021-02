Auch an Faschingsdienstag sind die «Rosenheim Cops» gesetzt

Quotennews

Zahlreiche Menschen müssen auf Karneval respektive Fasching verzichten. Eine Tradition blieb am Dienstag: «Die Rosenheim-Cops».

Am Dienstag, den 16. Februar 2021, strahlte das Zweite Deutschen Fernsehen die nunmehr 475. Episode des beliebten bayrischen Krimisaus. In der von Dirk Wellbrock geschriebenen Episode „Des Kaisers letzte Stunde“ standen Igor Jeftic und Aushilfskommissar Baran Hêvî im Mittelpunkt des Geschehens. Außerdem übernahm Sabrine Hiermeier, verkörpert von Annabel Faber, die Urlaubsvertretung für Miriam Stockl.5,08 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten die Episode, in den vorherigen zwei Wochen fuhr man jeweils 5,11 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil von der von Laura Thies umgesetzten Episode belief sich auf 16,3 Prozent. Selbst beim jungen Publikum läuft die Serie passabel, denn es schalteten 0,43 Millionen Fernsehzuschauer ein. Der Marktanteil bei den jungen Leuten lag bei mittelmäßigen 5,4 Prozent.Zwischen 22.15 und 23.00 Uhr beschäftigte sich Broke Herrmann in ihrer «37 Grad»-Dokumentation über das Thema „Plötzlich reich – Leben mit Gewinn“. Der Film, der drei Gewinner ein Jahr lang durch Höhen und Tiefen begleitete, erreichte 2,46 Millionen Zuschauer und fuhr 9,9 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum wurden starke 8,5 Prozent Marktanteil erzielt.