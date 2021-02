«Die Festspiele der Reality Stars» können sich nicht aus dem Tief der Vorwoche retten

Quotennews

Stattdessen fiel die Spielshow noch weiter zurück und überzeugte auch in der Zielgruppe nicht.



Nach einem eher schwachen Start in der Vorwoche für die neue Staffel der Spielshowdurften nun am gestrigen Abend die nächsten zehn Kandidaten ran. Johannes Schropp und Olivia Jones ließen die Reality-Stars in Spielen wie "Den Ton angeben", "Das perfekte Selfie" oder "Die Konkurrenz auschecken" antreten. Eine Woche zuvor kamen bei 1,06 Millionen Zuschauern nicht mehr als schwache 3,3 Prozent Marktanteil zustande. Sat.1 fuhr bei den 0,58 Millionen Umworbenen passable 6,9 Prozent Marktanteil ein.Doch das niedrige Ergebnis in der Vorwoche war mehr als Startschwierigkeiten. In dieser Woche blieb der Erfolg ebenfalls aus, die Ausstrahlung verschlechterte sich sogar noch. Mit 0,85 Millionen Fernsehenden fiel das Programm deutlich unter die eine Million-Marke. Mehr als miese 2,7 Prozent Marktanteil kamen nicht zustande. In der Zielgruppe waren 0,46 Millionen Jüngere mit dabei. Dies reichte für eine akzeptable Quote von 5,8 Prozent.ProSieben zeigte zur Primetime das Fantasyabenteuer, welches 1,50 Millionen Fernsehende lockte. Daraus resultierte ein guter Marktanteil von 4,6 Prozent. Bei den 0,63 Millionen Werberelevanten war ein annehmbares Ergebnis von 7,8 Prozent Marktanteil möglich. Mit der Historienfantasyverkleinerte sich das Publikum auf 0,91 Millionen Menschen, die Quote hielt sich weiterhin bei 4,5 Prozent. Bei den 0,49 Millionen Umworbenen wurde ein solider Marktanteil von 8,6 Prozent ermittelt.