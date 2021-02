«The Pembrokeshire Murders» exklusiv bei MagentaTV

Vermischtes

Der britische True-Crime-Hit schickt die Zuschauer auf die Spuren eines echten Serienkillers und die zehnte Staffel «The Walking Dead» verspricht viel Spannung im März.

Der Waliser John Cooper ermordete in den 80er- und 90er-Jahren mindestens vier Menschen. Er konnte erst über zehn Jahre nach seiner letzten Tat überführt werden. In der Serie hoffen der Ermittler und sein Team, den lang gesuchten Täter endlich zu fassen. Dafür setzen sie auf moderne Techniken wie DNA-Überprüfungen, die Analyse der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera sowie eine Fernsehshow, welche Wilkins letztlich auf die richtige Spur bringt.In der Produktion von ITV Studios steht Schauspielstar Luke Evans (bekannt aus der «Hobbit»-Trilogie und «Die Schöne und das Biest») in der Rolle von Ermittler Wilkins dem Mörder John Cooper gegenüber. Dieser wird von Keith Allen («Kingsman: Golden Circle» und «Eddie the Eagle») gespielt. Exklusiv für Kunden von MagentaTV stehen alle drei Folgen der Mini-Serie ab dem 11. März in der Megathek zur Verfügung.Fans von «The Walking Dead» müssen allerdings wegen der Corona-Pandemie noch auf die finale elfte Staffel warten. Um diese Zeit zu verkürzen, produzierte FOX sechs Folgen für die zehnte Staffel, die am 1. März in der MagentaTV-Megathek mit wöchentlich neuen Episoden abrufbar sind.