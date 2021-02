Christina Milian wandelt auf Naya Riveras Spuren

US-Fernsehen

Die Schauspielerin und Sängerin übernimmt eine Rolle in der Starz-Serie.

Die Schauspielerin und Grammy-nominierte Sängerin Christina Milian ist der Besetzung der Seriedes Pay-TV-Senders Starz beigetreten. Milian übernimmt die Rolle, die ursprünglich von der im Juli 2020 verstorbenen Naya Rivera gespielt wurde. Sie wird zu Collette, dem Charakter, den Rivera in den ersten beiden Staffeln der YouTube-Original-Show verkörperte.Starz erwarb die Serie, die von der beliebten «Step Up»-Filmreihe inspiriert ist, im Mai. Die Dreharbeiten für die dritte Staffel haben diesen Monat in Atlanta begonnen. Die zwei vorherigen Staffeln werden am 5. März freitags um 20.00 Uhr bei Starz ausgestrahlt. "Ich bin so aufgeregt, der «Step Up»-Familie beizutreten", sagte Milian in einem Statement. "Ich weiß, dass ich riesige Fußstapfen zu füllen habe. Naya war unglaublich. Ich hoffe, dass ich Naya, ihre Familie, Freunde und Fans mit einer großartigen Performance ehren kann.""Nayas Tod war ein schrecklicher Verlust für unsere Welt, den wir, ehrlich gesagt, nie aufhören werden zu betrauern", sagte Serienschöpferin und ausführende Produzentin Holly Sorensen. "Es war fast unmöglich, sich vorzustellen, dass es jemanden geben könnte, der so würdevoll und liebevoll ist, der uns sowohl dabei helfen kann, unseren Verlust zu ehren, als auch ein tiefes Reservoir an Talent in unsere Serie einbringt, und das in so vielen Bereichen. Christina ist ein außergewöhnlicher Mensch und eine umwerfende Darstellerin und wir sind so glücklich, dass sie zu unserer Familie gehört."