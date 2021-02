WarnerMedia schnappt sich die «Impractical Jokers»-Stars

US-Fernsehen

Die Comedy-Truppe „The Tenderloins“ haben einen Vertrag mit dem Medienunternehmen abgeschlossen.

Die «Impractical Jokers» Joe Gatto, James "Murr" Murray, Brian "Q" Quinn und Sal Vulcano, auch bekannt als die Comedy-Truppe "The Tenderloins", haben einen Exklusivvertrag mit dem Medienhaus WarnerMedia abgeschlossen, für das sie non-fiktionale Formate für TNT, TBS, truTV und HBO Max entwickeln und produzieren sollen."Vom ersten Abendessen an, das ich mit Joe, James, Brian und Sal hatte, wusste ich, dass ich es liebe, Zeit mit ihnen zu verbringen, und dass unsere Zuschauer das auch tun würden", sagte TBS, TNT und truTV General Manager Brett Weitz. "Und hier sind wir nun und geben grünes Licht für eine zehnte Staffel. Wir sind stolz darauf, das Zuhause zu sein, in dem die Jungs weiterhin ihre kreativen Muskeln spielen lassen können, ihre Comedy weiterentwickeln und neue Ideen entwickeln können, die wir in die größere WarnerMedia-Familie einbringen können."Zu diesem Franchise gehören bisher «Impractical Jokers» von TruTV, «Impractical Jokers: After Party» und «Impractical Jokers: Dinner Party», TBS' «The Misery Index» und HBO Max' «Impractical Jokers: The Movie».