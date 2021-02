«Germanys Next Topmodel» startet mit 2,33 Millionen Zuschauern

Quotennews

Im vergangenen Jahr erreichte die erste Folge der 15. Staffel 2,02 Millionen Fernsehzuschauer. Der Auftakt 2021 war deutlich erfolgreicher.

Neues Jahr, neues Glück? Seit Donnerstag ist Heidi Klum mit ihrer Sendungwieder bei ProSieben zu sehen. Doch die Hochzeiten des Formats sind schon etwas länger vorbei, im Jahr 2020 wurde die Zwei-Millionen-Marke gleich drei Mal unterboten, vor vier Jahren erzielte man das letzte Mal eine Reichweite mit einer Drei vor dem Komma.Die Auftaktfolge der 16. Staffel fand in diesem Jahr in Berlin statt, 2,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die Sendung, die bis 23.05 Uhr andauerte. Als Gastjuror nahm in dieser Folge Designer-Legende Manfred Thierry teil, der die Topmodel-Anwärterinnen genau unter die Lupe nahm. Der Marktanteil der ersten Episode lag bei 7,6 Prozent.Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte die erste von 17 Episoden, die in Deutschland und nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika gedreht wurden, eine Reichweite von 1,55 Millionen Zuseher. Der Marktanteil lag bei guten 18,3 Prozent. Vor einem Jahr holte die Staffelpremiere 2,02 Millionen Zuschauer und siebeneinhalb Prozent. In der Zielgruppe sorgte man für 1,35 Millionen Zuseher und 16,8 Prozent.Vivianne Geppert kam im Anschluss beiauf 1,11 Millionen Zuschauer. Die Redaktion traf dieses Mal Heidi Klum und Tom sowie Bill Kaulitz in deren Berliner-Familien-Wohngemeinschaft. Der Marktanteil der Sendung lag bei 6,9 Prozent, bei den jungen Menschen sorgte man für 13,5 Prozent. 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gezählt.