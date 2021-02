«Plusminus»: Sandra Rieß übernimmt für Christian Nitsche

TV-News

Die neue Moderatorin des Wirtschaftsmagazins wird am 10. Februar zum ersten Mal zu sehen sein.

"Ich freue mich, zusammen mit dem Team die oft komplexen Wirtschaftsthemen anzugehen und sie verständlich zu erklären, so dass sich jeder bestmöglich informiert fühlt. «Plusminus» bedient ein breites Themenspektrum, recherchiert gründlich, klärt auf – und das schon seit rund 45 Jahren! Eine so etablierte Sendung moderieren zu dürfen, macht mich stolz", freute sich Sandra Rieß. Sie wird den Moderationsposten von BR-Chefredakteur Christian Nitsche übernehmen, der seit Ende vergangenen Jahres das Politikmagazinim Ersten moderiert.Ihren ersten Auftritt hat Rieß am 10. Februar ab 21:45 Uhr im Ersten. Die 34-Jährige dürfte vor allem für regelmäßige BR-Zuschauer ein bekanntes Gesicht sein, denn sie moderiert sein 2019 die Nachrichtenformateundim BR Fernsehen.Seit 2010 arbeitet Sandra Rieß für den Bayerischen Rundfunk, damals als Moderatorin für das Jugendformat. 2011 und 2012 folgten Liveübertragungen vom Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg. Auch für die Sendungzum 40-jährigen Jubiläum stand sie vor der Kamera. Außerdem moderierte Sandra Rieß unter anderem den interaktiven Politik-Talkauf ZDFinfo , hatte im ZDF-Morgenmagazin die Rubrikund führte zur Bundestagswahl 2017 durch das Format. Nun also übernimmt sieim Ersten.