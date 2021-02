Neue Führungsstruktur bei Imago TV

Köpfe

Zum 1. Februar hat sich die Berliner Produktionsfirma neu aufgestellt. Den Stein ins Rollen brachte der Abgang von Christine Vescio, die zu MoveMe wechselte.

Die Berliner Produktionsfirma Imago TV hat sich zum 1. Februar neuaufgestellt und die Führungsstruktur neu besetzt. So übernimmt Kirstin Benthaus-Gebauer, bisher Chief Executive, die Geschäftsleitung Creative. Anne Hamp, bisher Herstellungsleiterin, wird zudem zum Director of Production ernannt. Das bestätigte das Unternehmen gegenüber dieser Redaktion.Benthaus-Gebauer folgt damit auf Christine Vescio, die zur MoveMe GmbH gewechselt ist, um dort die Geschäftsführung zu unterstützen ( Quotenmeter berichtete ), und ist bereits seit sechs Jahren für Imago TV tätig und konnte das Portfolio der Produktionsfirma erfolgreich ausbauen. „Andrea Schönhuber (Geschäftsführerin, Anmerkung der Redaktion) und mich verbindet die Liebe und Leidenschaft zu dem, was wir tun. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Andrea und Jan Richters, das Portfolio von Imago TV weiter zu entwickeln und für die Zukunft des Unternehmens mehr Verantwortung tragen zu dürfen“, erklärte die neue Geschäftsleiterin Creative.Die neue Director of Production Anne Hamp ist schon seit 13 Jahren für die Herstellungsleitung und das Controlling der Imago TV verantwortlich. „Produktionsorganisation und Zahlen sind meine Leidenschaft. Ich freue mich sehr, als Director of Production neue Prozesse und Strukturen gestalten zu dürfen und in einem fantastischen Team weiter tolle Formate umzusetzen“, so Hamp. In ihrer neuen Position wird sie eng mit dem zweiten Geschäftsführer Jan Richters zusammenarbeiten, da sie die kaufmännische Leitung übernehmen wird. „Anne versteht es, hochwertiges Produzieren mit Kosten- und Planungseffizienz in Einklang zu bringen. Als Director of Production wird sie zudem eine wertvolle Unterstützung beim Reporting an den Mutterkonzern ITV Studios in Großbritannien sein“, sagte Richters.