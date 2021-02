ZDFkultur zeigt zum Weltfrauentag neue Staffel «FilmFrauen»

TV-News

Jetzt ist ZDF auch am Bord, um die Frauen am Weltfrauentag feiern.

Ab Montag, den 8. März zeigt ZDFkultur eine neue Staffel der für den Grimme-Preis nominierten Webserie «FilmFrauen. Die Interviews», die von Schauspielerinnen aus Ost-Deutschland handelt, die eine ganze Reihe Film- und Fernsehpreise abgeräumt haben. Darunter sind Carmen-Maja Antoni, Katrin Sass, Claudia Michelsen und Maria Ehrich.Die jeweils rund 15-minütigen Gespräche präsentieren vier starke Frauen und gewähren persönliche Einblicke in die beruflichen und privaten Lebenswege der Schauspielerinnen. Sie erzählen von Schlüsselmomenten, Karrierekrisen und Triumphen. Sass und Antoni zum Beispiel wissen von großen DEFA-Regisseuren zu berichten und haben bei der Wende manche Überraschung erlebt. So erfuhr Katrin Sass erst damals, warum sie nach ihrer Auszeichnung mit dem Silbernen Bären 1982 eine mehrjährige Drehpause in der DDR auszuhalten hatte. Antoni, Sass und Michelsen erzählen vom Frauenalltag in der DDR und von Frauenrollen in verschiedenen Lebensphasen, Maria Ehrich von Erfolgsdruck und Anforderungen der Leistungsgesellschaft. Thema ist auch, wo sich weiterhin Benachteiligungen von Frauen in der heutigen Filmbranche zeigen.Neben der ZDFkultur-Reihe zeigt auch DMAX eine Sonderprogrammierung am Weltfrauentag. Die TV-Station aus dem Hause Discovery setzt auf drei Ausgaben vonzur besten Sendezeit. Zudem installiert Sky den Pop-up-Sender Sky Serien und Shows – Yes she can! und zeigt eine neue Ausgabe vonüber Bibiana Steinhaus.