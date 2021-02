Seven.One Entertainment Group lädt zu Pitchdays 2021 ein

Vermischtes

Wie im vergangenen Jahr: Kreative Fernsehmacher können ihre Ideen für TV-Formate den Senderchefs vorstellen.



Die Seven.One Entertainment Group ruft erneut alle Produzenten und Produktionsfirmen aus Deutschland auf, an den Pitchdays 2021 teilzunehmen. Denn diese können bei der virtuellen Veranstaltung am 8. und 9. März ihre Ideen für TV-Formate in den Genres Reality, Show, Dokutainment und Factual den Senderchefs und Programmverantwortlichen der Seven.One Entertainment Group vorstellen. Neu ist, dass nicht nur für die Sender ProSieben Sat.1 , Kabel Eins und sixx gepicht wird, sondern auch für die österreichischen Sender Puls4 und ATV."Unsere ersten Pitchdays inmitten des Lockdowns im Frühjahr 2020 haben gezeigt: Die Branche sprudelt trotz der aktuellen Umstände geradezu vor Kreativität. Leider fehlen in diesen Zeiten Möglichkeiten zum Austausch. Mit unseren Pitchdays 2021 wollen wir hier wieder in den direkten Dialog treten", sagt Wolfgang Link, Vorstand ProSiebenSat.1 Media SE und CEO Seven.One Entertainment Group."Davon profitieren beide Seiten: Wir greifen der Produktionsbranche unter die Arme und gewinnen im Gegenzug zahlreiche interessante Programmideen. Wir freuen uns auf einen regen kreativen Austausch und zwei inspirierende Tage bei unserem nächsten Branchenevent.", ergänzt Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group.Wer Ideen hat, kann sich melden, denn im vergangenen Jahr wurden aus über 250 Einreichungen 30 Ideen weiterentwickelt. Darunter haben allein die Sender Sat.1 und ProSieben insgesamt zehn Entwicklungsaufträge ausgehändigt und Kabel Eins konnte bereits mit zwei solcher Formatideen («Yes we camp!» und «PS Perlen») 2020 erfolgreich ins Fernsehen bringen.