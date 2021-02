Angela Merkel im Fragenhagel im Ersten

TV-News

In «Farbe bekennen» soll die Bundeskanzlerin oft gestellten Fragen eine Antwort liefern.



Nach den langen Monaten der Krise hoffen Wirtschaft und Bevölkerung auf eine entspanntere Lage durch die Impfstoffe. Doch Lieferengpässe der Pharmaunternehmen lassen die Regierung schwach aussehen. Allerdings soll in den kommenden Woche nun ein Impfplan erarbeitet werden, um die Impfungen verlässlicher zu machen. Zugleich appelliert die Regierung weiter an die Bevölkerung und bittet um Geduld und Verständnis. Die Opposition kritisiert die Versäumnisse und die zu wenig handfesten Ergebnisse.Wie will die Regierung den Ländern und Kommunen die so dringend benötigte Planungssicherheit für die Impfungen ermöglichen? Und wie will die Kanzlerin die Bevölkerung für die anhaltenden Maßnahmen motivieren?Diese und andere Fragen stellen Tina Hassel, die Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker der Bundeskanzlerin Angela Merkel am heutigen Dienstag um 20.15 Uhr in der 15-minütigen Sondersendung «Farbe bekennen». Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios.