Drehstart für ZDF-Zweiteiler «Der Zauberwürfel - Mord in der Familie»

TV-News

Seit Anfang dieser Woche wird im Raum Köln ein neuer ZDF-Zweiteiler gedreht. Weiterhin sollen Krimi den Erfolg bringen.



Am Neujahrstag wird Thomas Becker (Matthias Koeberlin), Sohn eines mächtigen Bauunternehmers (Heiner Lauterbach), erschossen. Kommissarin Barbara Falck (Sabine Winterfeldt) und Kollege Christian Krämer (Wolf Danny Homann) vermuten einen Zusammenhang mit einem beruflichen Verschulden der Familie. Denn es ist ein "Wohnwürfel" eingestürzt, bei dem eine junge Reinigungskraft ums Leben kam. War der Mord an Thomas eine Rache an der Firma Becker & Söhne?Durch ihre Ermittlungen erlangen die Kommissare auch tiefere Einblicke hinter die Familie Becker. Das Mordopfer, Thomas Becker, suchte beispielsweise Hilfe bei den Anonymen Alkoholikern und verliebte sich dort in die geheimnisvolle Karoline (Petra Schmidt-Schaller). Sein Halbbruder Eric (Lucas Gregorowicz), der die Verantwortung des eingestürzten Millionen-Bauprojekts hatte, war stets eifersüchtig auf Thomas und tat alles, um seinem Vater zu gefallen. Um sein angeschlagenes Unternehmen vor dem Ruin zu retten, würde der mächtige Bauunternehmer auch das Leben seiner Söhne aufs Spielsetzen.Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum 25. März 2021. Ein Sendetermin, wann das ZDF diesen Krimi-Zweiteiler ausstrahlt, steht noch nicht fest. Verantwortlich für die Fertigstellung ist die Rowboat Köln mit Produzent Sam Davis im Auftrag des ZDF. Regie führt Michael Schneider nach einem Drehbuch von Linda Ung.