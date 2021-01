Armie Hammer steigt bei «The Godfather» aus

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird nicht mehr die Hauptrolle in der Paramount+-Serie spielen.

Rückschlag bei der neuen Produktion von Paramount+: Der Streamingdienst muss auf Arme Hammer verzichten, denn er übernimmt nicht die Hauptrolle in. Die Serie sollte eigentlich die Geschichte hinter den Kulissen der Entstehung von «Der Pate» («The Godfather») verkörpern. Er sollte die Rolle des Al Ruddy übernehmen, der 1972 den Kultfilm produzierte.Die zehn-teilige Serie zeigt Ruddys Erfahrung bei der Arbeit um den Film. Nun läuft bereits die Suche nach einem neuen Hauptdarsteller. Die Nachricht von Hammers Ausstieg aus der Serie kommt Wochen nachdem er auch aus der Liebeskomödieausgestiegen ist, in der er gegenüber Jennifer Lopez spielen sollte, nachdem eine Reihe von unbestätigten frivolen Instagram-Direktnachrichten, die angeblich von Hammer geschrieben wurden, online durchgesickert waren.«The Offer» war eines von mehreren hochkarätigen Projekten, die angekündigt wurden, als ViacomCBS im September bekannt gab, dass sie den Streaming-Dienst CBS All Access in Paramount+ umbenennen.