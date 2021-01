Erster LGBT-Sender auf Amazon

TV-News

Neben dem Amazon-Channel können Nutzer sich auch weitere Inhalte in einem eigenen On-Demand-Service holen.

Seit heute, den 28. Januar, kann man bei Amazon Prime Video einen weiteren Channel namens «OUTtv» finden, dessen Inhalte LGBTQ-Arthouse-Filme, Dokumentarfilme, Serien und eigene OUT-Originals sind. Deutschland kann den Channel jetzt schon abrufen, Spanien, Niederlande und andere EU Länder müssen noch warten.„Der Start von OUTtv auf den Amazon Prime Video Channels ist ein weiterer Meilenstein unserer Strategie, unser Angebot für das queere und aufgeschlossene Publikum in Europa zu erweitern und eine 360°-Vermarktung zu gewährleisten.“, sagt Gründer & CEO Marc Putman und fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass unser OUTtv-Programm den Kunden von Amazon Prime in Deutschland & Österreich zur Verfügung stehen wird, und glauben, dass wir durch diese Veröffentlichung und das Wachstum unseres Kanals nicht nur mehr OUTtv-Abonnent*innen gewinnen, sondern auch die Sichtbarkeit unserer vielfältigen Community in Filmen und Serien in der stetig wachsenden Medienlandschaft aufrechterhalten können. Mit Blick auf die bereits vielversprechenden Starts unseres Channels bei Prime Video in anderen europäischen Ländern, erwarten wir auch für Deutschland einen bedeutenden Aufschwung unseres Service.“Darüber hinaus bietet der neue Channel auch einen eigenen On-Demand-Service namens «OUTtv Pro» an, womit man eine noch größere Auswahl an LGBTQI+-Titeln hat. Durch eine monatliche Gebühr haben die Nutzer dann unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte, welche über Smart TVs, Android- und iOS-Geräte abgerufen werden können.– «Olly Alexander - Growing Up Gay»– «Drag S.O.S und Mister World»– «RuPauls Drag Race All Stars»– «Drag Race Thailand»– «Fire Island»– «I Love You 2»– «Gay for Play»– «My Life is a Telenovela»– «Shade Queens of NYC»– «Crazy for Madonna»– «Oh Dior»– «God Shave the Queens»– «Woke»– «Queer Street»– «Mario»– «Luft»– «Orfeos Traum»– «Heimliche Freundschaften»– «Hard Paint»– «Elena Undone»