FYEO: «Artikel X» - Das Grundgesetz zum Hören

Vermischtes

Die Audio-Plattform hat passend zu den aktuell anhaltenden Einschränkungen der Grundrechte ein kreatives Experiment auf die Beine gestellt.



"Es war nie wichtiger, das Grundgesetz zu verstehen!", meint Tristan Lehmann, Director Content bei FYEO, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie. Deshalb wurde «Artikel X – Das Grundgesetz in 11Geschichten» ins Leben gerufen, bei dem elf Autoren insgesamt elf Stücke auf der Basis von einem vorgegebenen Grundgesetz-Artikeln schreiben, um den Hörern das Gesetz näher zu bringen.Spannend dabei sind die Möglichkeiten und Endprodukte, die daraus entstanden sind. Denn die kreativen Köpfe hatten so gut wie keine Vorgaben und konnten sich komplett ausleben. Dadurch hat jeder Autor nach seinem Geschmack das Format gestaltet. So erstrecken sich beispielsweise die Folgen von einem Thriller-Hörspiel, über ein humorvolles Stück bis zu einem journalistischen Bericht. Als einer der verantwortlichen sagt der renommierte Hörspiel-Autor Sven Stricker: "Das Übertragen eines inhaltlich so wichtigen, aber sprachlich kargen Gesetzes in die akustische Form? Unmöglich, habe ich gedacht. Aber das war genau die Herausforderung, die ich gebraucht habe."Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere bekannte Autoren, wie Ronja und Ben von Rönne, Heribert Prantl oder Kat Kaufmann, die mitgewirkt haben. Gesprochen werden die verschiedenen Folgen unter anderem von Bjarne Mädel, Natalia Belitski, Barnaby Metschurat, Claudia Michelsen und Constantin von Jascheroff. Alle elf Folgen des FYEO Originals «Artikel X - Das Grundgesetz in 11 Geschichten» stehen ab dem heutigen Donnerstag, 28. Januar, bei FYEO zum Hören bereit.