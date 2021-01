Das ist das Angebot von Star

Vermischtes

Der Disney-Konzern erweitert am 23. Februar 2021 seinen Streamingdienst Disney+. Dieser ist vor rund einem Jahr in Europa gestartet und bietet – wie in den Vereinigten Staaten von Amerika – zahlreiche «Star Wars»-, Pixar-, Marvel- und Disney-Inhalte. Die Produktionen von 20th Television und den ehemaligen ABC Studios (jetzt ABC Signature) fehlten allerdings.Zunächst wollte Disney den indischen Streamingdienst Star, den man über den Fox-Kauf bekam, weltweit als einen eigenen Streamingdienst an den Start bringen. Jedoch ist die Hulu-Alternative vor ein großes Problem gestellt, denn in Europa – unter anderem Deutschland – existieren viele weitere Dienste. Aus diesem Grund wird Star nun Teil von Disney+.Die Abonnenten von Disney+ können sich über zahlreiche ABC Signature- und 20th Television-Serien freuen. Manche Formate wie «Brothers and Sisters» sind erstmals verfügbar, bei Formaten wie «Akte X» fehlt hingegen die zehnte Staffel. Ein interessantes Angebot sind die zahlreichen FOX-Filme, die vorwiegend im frei-empfangbaren Fernsehen laufen und bislang im Streaminggeschäft kaum eine Rolle spielten.«24» Staffel 1-8«24: Live Another Day» Staffel 1«24: Legacy» Staffel 1«9-1-1» Staffel 1-3«Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI» Staffel 1-9«Alles Betty» Staffel 1-4«American Dad» Staffel 1-15«Atlanta» Staffel 1«Big Sky» (Star Original) Neustart«Black-ish» Staffel 1-6«Bloody Tales of the Tower» Staffel 1«Bones - Die Knochenjägerin» Staffel 1-12«Brothers & Sisters» Staffel 1-5«Buffy - Im Bann der Dämonen» Staffel 1-7«Burn Notice» Staffel 1-7«Castle» Staffel 1-8«Code Black» Staffel 1-3«Cougar Town» Staffel 1-6«Desperate Housewives» Staffel 1-8«Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse» Staffel 1-4«Family Guy» Staffel 1-17«Feud – Die Feindschaft zwischen Bette und Joan» Staffel 1«Firefly – Der Aufbruch der Serenity» Staffel 1«Flashforward» Staffel 1«Glee» Staffel 1-6«Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte» Staffel 1-16«Helstrom» (Star Original) Neustart«High Fidelity» Staffel 1«How I Met Your Mother» Staffel 1-9«Immer wieder Jim» Staffel 1-8«Lance» Mini-Serie«Lie to Me» Staffel 1-3«Lost» Staffel 1-6«Love, Victor» (Star Original) Neustart«Mars» Staffel 1-2«Perception» Staffel 1-3«Prison Break» Staffel 1-5«Raising Hope» Staffel 1-4«Resurrection - Die unheimliche Wiederkehr» Staffel 1-2«Revenge» Staffel 1-4«Rosewood» Staffel 1-2«Scandal» Staffel 1-7«Scream Queens» Staffel 1-2«Scrubs - Die Anfänger» Staffel 1-9«Sleepy Hollow» Staffel 1-4«Snowfall» Staffel 1-3«Solar Opposites» (Star Original) Neustart«Sons of Anarchy» Staffel 1-7«Terra Nova» Staffel 1«The Cleveland Show» Staffel 1-4«The Fosters» Staffel 1-5«The Gifted» Staffel 1-2«The Killing» Staffel 1-4«The Walking Dead» Staffel 1-9, Staffel 10 (16 Folgen)«You're the Worst» Staffel 1-5«9/11 Firehouse»«Hitler's Battle against the Press»«LA 92»«Maradona Confidential»«Bomb Hunters»«42 to 1»«96 Hours»«Absolutely Fabulous: Der Film»«Adam - Eine Geschichte über zwei Fremde. Einer etwas merkwürdiger als der Andere…»«Agent 00 - mit der Lizenz zum Totlachen»«Akte X – Der Film»«Akte X – Jenseits der Wahrheit»«Al Pacino's Looking for Richard»«Alamo»«Alles Routine»«Alles, was wir geben mussten»«Annapolis - Kampf um Anerkennung»«Another Earth»«Aquamarin»«Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten»«Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil»«Auf Messers Schneide – Rivalen am Abgrund»«Aus nächster Nähe»«Ausnahmezustand»«Außer Kontrolle»«Australia»«Bachelor Party»«Bad Company»«Bad Company - Die Welt ist in guten Händen»«Be Water»«Best Exotic Marigold Hotel»«Best Exotic Marigold Hotel 2»«Big Trouble in Little China Billy Bathgate»«Black Nativity»«Borat - Kulturelle Lernung von Amerika um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen»«Boys don't cry Braveheart»«Bridge of Spies – Der Unterhändler»«Bringing Out the Dead - Nächte der Erinnerung»«Brothers in Exile»«Brown Sugar»«Bubble Boy - Leben hinter Plastik Buffy – Der Vampir-Killer»«Bulworth»«Can’t Buy Me Love Casanova»«Chasing Tyson Cleopatra»«Club Mad Cocktail»«Cocoon II – Die Rückkehr»«Commando»«Con Air»«Confetti – Heirate lieber ungewöhnlich»«Crimson Tide: In tiefster Gefahr»«Cyrus – Meine Freundin, ihr Sohn und ich»«Daddy Cool»«Damien – Omen II»«Darjeeling Limited»«Dark Water − Dunkle Wasser»«Das Bankentrio»«Das Haus am Fluss»«Das Omen»«Das Schicksal ist ein mieser Verräter»«Das Zweite Gesicht»«Davor und danach − und nichts ist wie es war»«Deadpool»«Deion's Double Play»«Der 13te Krieger»«Der Feind in meinem Bett»«Der große Trip - Wild»«Der Guru»«Der letzte König von Schottland – In den Fängen der Macht»«Der Marsianer»«Der Rosenkrieg»«Der scharlachrote Buchstabe»«Der schmale Grat»«Der Sprung nach oben»«Der Staatsfeind Nr. 1»«Der Tag an dem die Erde stillstand»«Der Teufel trägt Prada»«Der Zufalls-Dad»«Dido Elizabeth Belle»«Die Abbotts – Wenn Hass die Liebe tötet»«Die Bienenhüterin»«Die blonde Versuchung»«Die Braut die sich nicht traut»«Die Bücherdiebin»«Die doppelte Nummer»«Die Fährte des Grauens»«Die Familie Stone - Verloben verboten»«Die Farbe des Geldes»«Die Fliege»«Die Journalistin»«Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen»«Die Royal Tenenbaums»«Die Schadenfreundinnen»«Die Schlacht um den Planet der Affen»«Die Stooges - Drei Vollpfosten drehen ab»«Die Tiefseetaucher»«Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone»«Die Waffen der Frauen»«Dom Hemingway»«Dragonball Evolution»«Dreizehn»«Drive Me Crazy»«Durchgeknallt und auf der Flucht»«Ed Wood»«Ein gutes Jahr»«Ein Mann - ein Mord»«Eine Affäre zu viert»«Enemy Mine - Geliebter Feind»«Exodus - Götter und Könige Familie Johnson geht auf Reisen»«Fever Pitch - Ballfieber»«Firestorm – Brennendes Inferno»«French Connection - Brennpunkt Brooklyn»«Freundinnen»«Fright Night» (2011)«From Hell»«Ganz weit hinten Gefährten»«Geliebte Lügen»«Gentlemen Broncos»«Genug gesagt»«Getäuscht»«Gewagtes Spiel»«Good Morning, Vietnam»«Grand Budapest Hotel»«Gun Shy»«Here on Earth»«Hexenjagd High»«Fidelity»«Hitchcock»«Hitman – Jeder stirbt alleine»«Hitman: Agent 47»«Höllenfahrt der Poseidon»«Hope Springs - Die Liebe deines Lebens»«I Love You, Beth Cooper»«I Origins - Im Auge des Ursprungs»«I, Robot»«Ich und Earl und das Mädchen»«Idiocracy»«In den Schuhen meiner Schwester»«Independence Day»«Independence Day: Wiederkehr»«Jede Menge Ärger»«Jeder hat Angst vor irgendwas... »«Jennas Kuchen - Für Liebe gibt es kein Rezept»«Jennifer’s Body – Jungs nach ihrem Geschmack»«Jenseits der Unschuld»«Jimmy Hoffa»«Jordan Rides The Bus»«Just Wright - In diesem Spiel zählt jeder Treffer»«Kein Ort ohne dich»«Kingsman: The Secret Service»«Kissing Jessica»«Komm und sieh das Paradies»«Kung Pow: Enter the Fist»«Ladykillers»«Last Dance Liebe im Gepäck»«Like Mike»«Logan - The Wolverine»«Mad Love: Volle Leidenschaft»«Männerzirkus»«Margaret»«Margos Spuren»«Martha»«Marcy»«May»«Marlene»«Mash»«Master and Commander – Bis ans Ende der Welt»«Max Payne»«Maze Runner - Die Auserwählten in Der Brandwüste»«Maze Runner: Die Auserwählten im Labyrinth»«Medicine Man – Die letzten Tage von Eden»«Meine Liebe zu Joseph Lees»«Melinda und Melinda»«Men of Honor»«Metro - Verhandeln ist reine Nervensache»«Miami Rhapsody: Heiße Nächte in Florida»«Miller’s Crossing»«Mission: Possible – Diese Kids sind nicht zu fassen! »«Mission: Rohr frei! »«Mistress America Moulin Rouge»«Mystery - New York: Ein Spiel um die Ehre»«Nature Boy»«New York Taxi»«Nix zu verlieren»«No Mas Notorious B.I.G. »«Ohne Worte»«Oscar und Lucinda»«Our Family Wedding»«Pathfinder – Fährte des Kriegers»«Planet der Affen» (1968)«Planet der Affen» (2001)«Planet der Affen: Revolution»«Planet der Affen: Prevolution»«Powder»«Predator Predator 2»«Pretty Woman»«Quiz Show»«Rache ist sexy»«Ravenous – Friss oder stirb»«Rendezvous mit einem Engel»«Robin Hood - Ein Leben für Richard Löwenherz»«Ruby Sparks: Meine fabelhafte Freundin»«Rushmore»«Schneesturm im Paradies»«Schwer verliebt»«Sechs Tage, Sieben Nächte»«Signs - Zeichen»«SIMON BIRCH: Ein kleiner Held und sein außergewöhnliches Schicksal»«Snowy River»«Solaris»«Soul Food Speed»«Speed 2 – Cruise Control»«Spy - Susan Cooper Undercover»«Starship Troopers»«Steinzeit Junior Stirb Langsam»«Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben»«Stirb langsam - Jetzt erst recht»«Stirb langsam 2»«Stirb langsam 4.0»«Stoker: Die Unschuld endet»«Super Troopers - Die Superbullen»«Surrogates - Mein zweites Ich»«Swing Kids»«Tango gefällig? »«Teen Lover»«The Drop - Bargeld»«The East»«The Fab Five»«The Great White Hype»«The Marine»«The Namesake - Zwei Welten, eine Reise»«The Pyramid – Grab des Grauens»«The Ringer»«The Rocker – Voll der (S)Hit»«The Sessions - Wenn Worte berühren»«The Sitter»«The Village – Das Dorf»«The Watch - Nachbarn der 3. Art»«Titan A.E.»«Tödliche Geschwindigkeit»«Tombstone»«Toys»«Trance - Gefährliche Erinnerung»«Traumpaare»«Unbreakable - Unzerbrechlich»«Unstoppable – Außer Kontrolle»«V.I. Warshawski – Detektiv in Seidenstrümpfen»«Verbrechen verführt»«Verrückt nach Mary»«Verrückt/Schön»«Victor Frankenstein – Genie und Wahnsinn»«Voll verheiratet»«Volltreffer – Ein Supercoach greift durch»«Von Ryans Express»«Wächter der Nacht - Nochnoi Dozor»«Waiting to Exhale: Warten auf Mr. Right»«Waking Life»«Warum eigentlich... bringen wir den Chef nicht um? »«Waterboy - Der Typ mit dem Wasserschaden»«Weiße Jungs bringen’s nicht»«What's Love Got to Do with It»«When a Man Loves a Woman − Eine fast perfekte Liebe»«Wie ein Licht in dunkler Nacht»«William Shakespeares Romeo & Julia»«Willkommen in Cedar Rapids»«Win Win»«Woman on Top»«Zoff in Beverly Hills»«Zum Töten freigegeben»«Zwei Banditen»«Zwölf Runden»